Son Mühür - Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken sağ bek Arda Okan Kurtulan'a önemli bonservis teklifleri gelmesi, oyuncunun ayrılık ihtimalini gündeme getirdi. Bu doğrultuda sağ bek arayışlarına başlayan Göztepe, gözünü İngiltere pazarına çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Wolverhampton ile yollarını ayıran 22 yaşındaki Jamaikalı sağ bek Dexter Lembikisa'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan genç futbolcunun, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya katılma ihtimali bulunuyor. Öte yandan İngiltere'den Stockport County, Huddersfield Town ve Luton Town'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Kariyeri ve istatistikleri

Oyuncu izleme departmanının Dexter Lembikisa'yı teknik ekibe önerdiği öğrenilirken, transferle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. 4 Kasım 2003 doğumlu ve 1.80 metre boyundaki sağ bek, profesyonel kariyerine Wolverhampton'da başladı ancak A takımda düzenli forma şansı bulamadı. İngiliz kulübü, sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam eden oyuncuyla 6 Haziran 2026 tarihinde karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Geçen sezonun büyük bölümünü Wolverhampton U21 takımında geçiren Lembikisa, Premier League 2'de 15 karşılaşmada yaklaşık 1345 dakika sahada kaldı. Kariyerinde daha önce Lincoln City, Barnsley, Yverdon-Sport, Hearts ve Rotherham United formalarını kiralık olarak giyen genç futbolcu, Jamaika Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Milli formayla 2023 yılından bu yana 34 maça çıkan Lembikisa, 1 gol kaydetti.