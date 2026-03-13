Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi İZBETON için sermaye artışı bugün üçüncü oturumu gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis gündemine alındı. Komisyonlardan oy çokluğuyla gelen rapora, CHP’li meclis üyeleri evet, AK Partili üyeler ret oyu verdi.

Kişili’den Tugay’ın o ifadelerine atıf

AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili, şehirdeki altyapı sorunlarını eleştirerek, “İzmir’in ve hayatımızın gerçekleri ortada. Rögar kapaklarının kenarlarını oymuşlar. 10 gündür aynı şekilde duruyor. Bütün araçlar o çukurlara giriyor. Biz bununla mı övüneceğiz? Sayın Cemil Tugay diyor ki, “Fotoğrafla burada siyaset yapmayın.” Oysa fotoğraf, gerçeğin ışık ve yönetimle bir alana yansıtılmasıdır. Bu fotoğrafı bir yıl içerisinde üç defa çektik. Yer: Ankara Asfaltı’ndaki yan yol. İZBETON üç kere kazdı. Biz bu şehrin sorunlarını görüntüleyemeyecek miyiz? İzmir’in gerçekleri ile dijital mecranın gerçekleri bir değil” dedi.

“Cemil Tugay, kimse İzmir’in sorunlarını anlatmasın mı istiyor?”

Kişili ayrıca, sosyal medyada yayılan Şemikler Üst Geçidi duyurularına da tepki göstererek, “17 Ocak 2026 tarihinde İzmir’de bütün sosyal medya hesaplarında Şemikler Üst Geçidi duyuruldu. Gerçek ne? Tam iki ay geçmiş. Gerçek burada. Bir kepçe soktunuz, fotoğraf verdiniz; esnaf kan ağlıyor. Çalışma durmuş. Cemil Tugay, kimse İzmir’in sorunlarını anlatmasın mı istiyor? İnsanlar elbette dertlerini sosyal medyada anlatacak” diye konuştu.

İkili arasında ‘adam’ polemiği

CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Özuslu da söz alarak İzbeton’un çalışmalarını anlattı. Özuslu’dan sonra konuşan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “ Mustafa Özuslu’ya bu kent kötü koyuyor dediğimde kendisini Bostanlı Sahil’de gördüm. ‘Mis gibi koyuyor’ dedi. Gerçekten de lağım kokuyordu. Bu adam böyle bir adam” diye konuştu. ‘Adam’ ifadeleri üzerinden sert çıkan Özuslu, “Adam senin babandır. Adam nasıl bir kelime” dedi ve kısa süreli gerginlik yaşandı.