Son Mühür/ Emine Kulak- Uzun yıllar İzmir’e hizmet veren Tarihi Elektrik Fabrikası alanıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçmişte satış kararıyla kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan yapı ve çevresindeki taşınmazlar için hazırlanan imar planı değişikliği onaylandı. Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren ve yayımlanan düzenlemeyle, Konak Umurbey’deki parsellerin ticaret ve turizm alanı olarak kullanılmasına izin verildi. Kararla birlikte bölgenin planlama yetkisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildi. Yeni plan kapsamında alanda 20 kata kadar yapılaşmanın önü açılırken, parsellerdeki yapılaşma hakkı da yaklaşık iki katına çıkarıldı.

YILDIZ: ELEKTRİK FABRİKASI PLANI DOĞRU VE NETTİR

CHP tarafından da bu imar değişikliğine çeşitli itiraz ve eleştiriler gelmişti. Bugün üçüncü oturumu yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağan meclis toplantısında konu hakkında konuşan AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “Elektrik fabrikası hakkında konuşan AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “ Tarihi ile yeni senkronize edilen çok fazla örnek var. İçerisine girdiğinizde o yapının nasıl yaşadığını biliyoruz. Oranın düzenlemesi çok net. Burada algıya gitmeye gerek yok. Topluma hizmet vermek üzere sanat galerisi, kongre salonları, müze, konser, konferans, sinema, opera gibi bu alanda belirlenecek fonksiyonlarla hizmet verecek şekilde cafe, restoran yer alabilir diyor. Bildiğimiz elektrik yapısı aynen duruyor. Biz kültür fonksiyonu getiriyoruz. Tekel binalarında yaptığımız gibi. Önündeki 4 bin parsele de ticari, otel tanımı var. Bu kentte otel sorunu var, herkes söylüyor. Burada doğal olarak 4 bin metrekare alanda dünyada çok örnekleri olan mimari modelle, şehirde sorunlu bir şeyi ortadan kaldırılmaya çalışıyoruz. Ben arkadaşları anlamıyorum. Biz belediye hizmet alanlarını ticarete çeviriyoruz. Bunlara oy verirken hangi planlama kriterlerine uygun yaptınız? Birçoğunu da oy çokluğu yaptık. Neden çünkü belediyenin içindeki mali durumu çözelim diye oy verdik. 2000 yılında yapılan liman arkası çevre planlarına uygundur bu kararlar. 3 emsal getirdik o alan kim getirmiş bu meclis getirmiş. Oradaki alanın tamamına da özelleştirme kullanmamış. 17 metrekare alanda sadece 4 bin metrekare alana yapmış olduğu tanımlamadan sanki eşi benzeri yokmuş gibi bu karar desteklenmesi lazım. Biz bu kentin en kritik sorunlarını çözüyoruz. Elektrik fabrikası konusunda plan ve plan hiyerarşisine bakmadan, dünyadaki örneklere bakmadan yıldır duran yapının kültürel fonksiyona kazanma gerçeğini yok sayarak maalesef kendi yaptıklarını değerlendirmeden ifade kullanmayı üzüntüyle karşılıyorum. Elektrik fabrikası planı doğru ve nettir” dedi.