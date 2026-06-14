Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile toplu iş sözleşmesi sürecini yürütmeye çalışan Belediye İş Sendikası, masadaki istediklerini alamamaları gerekçesiyle yarın sendika binası önünde Kültüpark’ta buluna hollere bir yürüyüş gerçekleştirerek, söz konusu problemi protesto edecek.

“Taşeron olarak nitelendirdiğimiz güvencesiz çalışma düzenine karşı durmak ve toplu iş sözleşmesi taleplerimizi duyurmak için alanlarda olacağız”

Belediye İş tarafından yayınlana açıklamada haklarını korumak için mücadeleyi sürdürme mesajı verilirken, alanlarda olacaklarını duyuran sendikacı işçiler söz konusu mesajda şu ifadelere yer verdi: “Emekçiler olarak alın terimizle kazandığımız haklarımızı korumak ve geliştirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Taşeron olarak nitelendirdiğimiz güvencesiz çalışma düzenine karşı durmak ve toplu iş sözleşmesi taleplerimizi duyurmak için alanlarda olacağız”

Belediye İş’ten kortej ve basın açıklaması

Belediye İş Sendikası’na mensup işçiler, yarın saat 11’de sendika binalarının önünde toplanarak, Kültürpark’ta bulunan İzBB hollerine geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Ayrıca, Belediye İş konuyla ilgili 14’te basın açıklaması gerçekleştirecek.