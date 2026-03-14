İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, her gün yüz binlerce İzmirliyi taşıyor. Özellikle gece geç saatlerde işten çıkan veya dışarıda vakit geçiren vatandaşlar, mağduriyet yaşamamak için "İZBAN saat kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtını arıyor. Mart 2026 itibarıyla güncellenen ana kalkış saatlerine göre, merkez hatlar üzerindeki son seferler genellikle gece 00.00 ile 01.00 sularında tamamlanıyor.

İSTASYONLARA GÖRE İZBAN SON SEFER SAATLERİ (2026)

Hattın uzunluğu ve aktarma noktaları nedeniyle, İZBAN'da bineceğiniz durağa göre son trenin kalkış saati farklılık gösteriyor. İşte ana istasyonlardan hareket eden son seferlerin saatleri:

Aliağa Yönünden (Güney Yönüne): Aliağa istasyonundan kalkan son tren gece 00.19 'da hareket ediyor. Ancak bu trenin son durağı Çiğli oluyor, hattın tamamını dolaşmıyor.

Selçuk Yönünden (Kuzey Yönüne): Selçuk istasyonundan İzmir merkeze doğru son hareket saati 23.00 ile 23.30 civarında yapılıyor. Bu seferler Tepeköy aktarmalı olarak gerçekleşiyor.

Tepeköy Yönünden (Kuzey Yönüne): Tepeköy'den kalkan son İZBAN treni gece 00.00 sularında perondan ayrılıyor.

Merkez İstasyonlar (Menemen - Cumaovası arası): Şehrin en yoğun kullanılan merkez istasyonlarında, gece yarısından sonra başlayan karşılıklı son seferler genellikle saat 01.00'e kadar tamamen bitiyor.

İZBAN YOLCULARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Gece saatlerinde İZBAN'ı kullanacak vatandaşların aktarma durumlarına özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Geç saatlerde sefer yapan bazı trenler, Aliağa - Selçuk hattını boydan boya katetmiyor. Örneğin, gece yarısı bindiğiniz bir son sefer sadece Çiğli veya Menemen istasyonuna kadar yolcu taşıyabiliyor.

Ayrıca yılbaşı, dini ve milli bayramlar gibi özel günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ek seferler konularak çalışma süreleri uzatılabiliyor. Vatandaşların anlık gecikmeler veya durak bazlı tam saat planlaması için İZBAN'ın resmi sorgulama sayfasını kullanması tavsiye ediliyor.