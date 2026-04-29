İzmir'in yeryüzü şekilleri, bölgenin hem ekonomik hem turistik karakterini doğrudan etkiliyor. Kuzeyde Madra Dağı'ndan başlayıp güneyde Aydın Dağları'nın eteklerine kadar uzanan il sınırları, dağlar ile ovaların birbirine paralel sıralanmasıyla tipik Ege topografyasını yansıtıyor. Körfezler, yarımadalar, ada dizileri ve nehir vadileri de bu coğrafi yapının tamamlayıcıları arasında.

İzmir'in dağları hangileri?

İl genelinde dağlık alanlar yüzölçümün önemli bir kısmını kaplıyor. Bozdağlar, Ödemiş ve Tire'nin kuzeyinden geçerek doğu-batı yönünde uzanıyor. Bölgenin en yüksek noktası olan Bozdağ zirvesi, 2.159 metre rakımıyla aynı zamanda popüler bir kayak turizmi merkezi.

Kuzeyde Bergama ve Dikili'yi etkisi altına alan Madra Dağı, Yunt Dağı ve Karadağ kütleleri yer alıyor. Orta kesimde Manisa ile sınırı belirleyen Spil Dağı'nın yansımaları il sınırlarına da uzanıyor. Güneybatıda Çeşme yarımadasının iç kısımlarında düşük rakımlı engebeler bulunurken, Selçuk ve Tire arasında uzanan Aydın Dağları'nın kuzey yamaçları il toprakları içinde kalıyor.

İzmir'in ovaları ve akarsuları

Verimli tarım toprakları, dağlar arasında çöküntü oluşturan grabenlerde toplanıyor. Bakırçay Ovası, Bergama ile Kınık arasında geniş bir alan kaplayan ve aynı adlı nehrin alüvyonlarıyla beslenen önemli bir tarım havzası. Gediz Ovası, ilin en geniş düzlüklerinden biri ve Menemen ile Foça arasında denizle buluşuyor. Küçük Menderes Ovası ise Tire, Ödemiş ve Selçuk üçgeninde yer alıyor; pamuk, tütün ve incir üretiminin kalbi konumunda.

Bölgedeki ana akarsular Bakırçay, Gediz ve Küçük Menderes nehirleri. Bu üç nehir hem tarım hem de kıyı şekillenmesi açısından kritik rol oynuyor. Gediz, döktüğü yerde geniş bir delta oluşturarak kuş cennetine ev sahipliği yapıyor.

İzmir'in körfezleri ve kıyıları nasıl?

Kıyı şeridi yaklaşık 629 kilometreyi buluyor. İzmir Körfezi, Türkiye'nin en korunaklı doğal limanlarından biri. Çandarlı Körfezi kuzeyde, Kuşadası Körfezi ise güneyde il sınırlarına dahil. Çeşme ve Karaburun yarımadaları kıyıyı zenginleştirirken Foça açıklarındaki Orak Adası, Hekim Adası ve Karantina Adası gibi küçük ada toplulukları da bu coğrafyayı tamamlıyor.