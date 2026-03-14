Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak’ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşma sırasında sahnenin önünde açılan bayrakların vatandaşların görüşünü kapatmasına tepki gösterdi. Özel'den, anons yapılmasına rağmen bayrakların indirilmemesi üzerine CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı’na disiplin uyarısı geldi.

Mitingde görüşü kapatan bayraklara müdahale

Uşak’ta gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığın arka bölümünde bulunan vatandaşların sahneyi görmekte zorlandığını belirtti. Konuşma sırasında bazı bayrakların görüşü kapattığını ifade eden Özel, görevliler tarafından yapılan anonslara rağmen bayrakların indirilmediğini söyledi.

Duruma tepki gösteren Özel, özellikle CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı’na ait olduğu belirtilen bayrakların indirilmemesine dikkat çekti.

“Genel başkan konuşurken talimata uyulmalı”

Özel, miting alanında düzenin sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, talimatlara uyulması gerektiğini dile getirdi. Yapılan anonslara rağmen bayrakların indirilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Özel, bu konuda parti içinde gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Konuşmasında CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir’e de değinen Özel, konunun araştırılmasını istedi.

“Parti disiplini herkes için geçerli”

Özgür Özel, miting alanında farklı siyasi partilere mensup kişilerin de bulunduğunu hatırlatarak, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Başka partilerin kurallara uyduğunu ancak kendi ilçe örgütlerinden birinin bu kurala uymadığını belirten Özel, parti disiplini konusunda taviz verilmeyeceğini ifade etti.

CHP’nin iktidar hedefi olan bir parti olduğunu vurgulayan Özel, bu nedenle disiplin ve düzen konularının önemine dikkat çekti.