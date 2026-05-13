Scopus SciVal'in 2025 yılı verilerine göre disiplinlerarası yayın performansında Türkiye’nin zirvesinde Urla'da bulunan İYTE yer aldı.

Disiplinlerarası araştırma modeli!

İYTE’nin elde ettiği başarıda, farklı bilim alanlarını ortak projelerde toplyan “interdisipliner çalışma modeli”nin etkisi dikkatleri çekti. Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen araştırmaların yalnızca tek bir akademik alanla sınırlı kalmamış olması, uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesine sebep oldu.

“Bilginin değere dönüştüğü bir ekosistem kuruyoruz”

İYTE Rektörü Yusuf Baran, başarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Baran, kurumun nitelikli ve butik yapısının bilimsel üretime doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Baran, farklı disiplinleri aynı hedef etrafında buluşturan araştırma anlayışının başarıdaki temel unsur olduğunun altını çizerek, akademisyenlerin çok yönlü bakış açısı ve güçlü iş birliği kültürü sayesinde önemli bir sonuca ulaşıldığını da sözlerine ekledi.