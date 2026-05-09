Son Mühür / İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Konak ve Urla ilçelerinde ana boru arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İZSU’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; 9 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen arızalar sonucunda birçok mahallede su akışının geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Konak’ta 14 mahalleye 4 saatlik kesinti

İzmir’in kalbi Konak’ın Mithatpaşa Caddesi ile 185 Sokak kavşağında meydana gelen ana boru arızası sebebiyle Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Çahabey, Fatih, Güngör, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mecidiye, Mithatpaşa, Murat Reis, Piri Reis, Turgut Reis ve Yeşiltepe mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Saat 05.40’ta başlayan kesintinin yaklaşık 4 saat süreceği ve saat 09.40 itibarıyla suların kademeli olarak verilmeye başlanacağı bildirildi.

O caddede 2 saatlik kesinti

Konak’taki bir diğer kesinti ise Gürçeşme ve Tepecik bölgelerine yakın olan Tunalıgil Caddesi No 52 önündeki ana boru arızasından kaynaklanıyor. Anadolu, Huzur, Trakya ve Zeybek mahallelerini etkileyen kesintinin saat 08.03 ile 10.03 arasında yaklaşık 2 saat sürmesinin beklendiği açıklandı.

Urla’da da bir mahallede sular kesik

İzmir’in kalbi Konak’ın dışında huzur rotası Urla da bir mahalle su kesintisi yaşıyor. Urla’nın Kalabak Mahallesi’nde de ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Saat 07.47’de başlayan kesintinin 3 saat süreceği ve su akışının saat 10.47’den itibaren normale döneceği açıklandı.