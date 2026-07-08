Son Mühür /Atakan Başpehlivan- Uluslararası Rotary Bölge 2440 Federasyonu, 2026-2027 hizmet dönemi 'Kalıcı Etki Yarat' temasıyla EİB'de gerçekleşen yoğun katılımlı bir toplantıyla başladı.

Aylin Olut Ötken: İyilik, yalnızca bir anlık destek değildir

Söz konusu basın toplantısında konuşan ve Rotary'nin yalnızca yardım yapan bir kuruluş olmadığının altını çizerek, sürdürülebilir çözümler yaratan uluslararası bir gönüllülük hareketi olduğu aktaran Bölge Federasyon Başkanı Ayla Olut Ötken, "İyilik yalnızca bir anlık destek değildir. Gerçek başarı, insanların yaşamında uzun yıllar hissedilecek kalıcı değişimler oluşturmaktır. Bu dönem Rotary olarak amacımız, toplumun ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler üretmek ve farklı kurumlarla iş birliği yaparak, kalıcı etki yaratmaktır" dedi.

"Kalıcı etki ancak birlikte üretildiğinde mümkündür"

Öte yandan, toplumsal problemlerin hallolması konusunda özellikle kurumlar arası gerçekleşecek işbirliğinin hayati bir konu olduğunu vurgulayan Başkan Ötken, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünün sorunları tek başına hiçbir kurumun çözeceği problemler değil. Rotary olarak farklı kurumları aynı hedef etrafında buluşturan, sürdürülebilir ortaklıklar kuran bir anlayışla çalışacağız, çünkü kalıcı etki ancak birlikte üretildiğinde mümkündür"