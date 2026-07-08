İzmir ile Konya'yı sivil toplum ve medya nezdinde bir araya getirecek olan projede geri sayım başladı. Program kapsamında İzmir'de faaliyet gösteren ve farklı illeri temsil eden 48 federasyon ile konfederasyon başkanı, 28 gazete ve televizyon temsilcisiyle birlikte Konya'ya gidecek. Toplam 76 kişiden oluşan bu geniş katılımlı heyet, iki kent arasında kalıcı bağlar oluşturmak adına bir dizi temas gerçekleştirecek.

Amaç ortak akıl kültürünü yaygınlaştırmak

KONFED Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, projenin temel çıkış noktasının İzmir’deki farklı hemşehri dernekleri ve federasyonları arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Kent ve ülke gündemindeki ortak sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşmayı hedeflediklerini belirten Aydoğan, sivil toplumda ortak akıl kültürünü yaygınlaştırmak ve birlikte hareket etme anlayışını pekiştirmek istediklerini ifade etti.

Karşılıklı deneyim paylaşımı sağlanacak

Büyük İzmir heyetinin Konya ziyaretinde sadece kültürel değil, kurumsal incelemeler de ön planda olacak. Ziyaret programı süresince Konya ve İzmir'in şehircilik uygulamaları, yerel yönetimlerin başarılı çalışmaları ve sivil toplum faaliyetleri yerinde incelenecek. İki şehrin belediyecilik ve sivil toplum alanındaki iyi uygulamaları karşılıklı olarak değerlendirilerek, kentler arası ciddi bir deneyim paylaşımı kulvarı açılacak.

Gönül köprüsü projesinin, şehirler arasında kalıcı dostlukların kurulmasına ve önümüzdeki süreçte üretilecek ortak projelere güçlü bir zemin hazırlaması bekleniyor.