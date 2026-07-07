Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nde olağanüstü genel kurul 16 Temmuz Perşembe günü toplanıyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi sorunlarla boğuşan siyah-beyazlılar borç batağından kurtulamıyor. Tarihinin en kötü günlerini yaşayan İzmir’in güzide spor kulübü zor günlerden geçiyor. Başkanı Sinan Kanlı, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Kanlı, Ahmet Nur Çebi ile görüşmelerinin olumsuz geçtiğini kamuoyuna açıklarken Altay bayrağının daima dalgalanacağını söyledi. Takıma, antrenörlere, yöneticilere ve taraftarlara teşekkür eden Başkan Sinan Kanlı, camiaya seslenirken yeni seçilecek başkana öneri ve tavsiyelerde bulundu.

“Altay’dan kongre anonsu”

Altay Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı; 11.05.2026 tarihinde başlayan ve mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamayan olağanüstü genel kurulumuz 16.07.2026 tarihinde saat 18:00 de İzmir Atatürk Stadyumu içerisindeki futbol hakemleri derneği toplantı salonunda Sıradaki gündem maddesinden itibaren başlayacak ve tüm maddelerinin görüşülmesi ile tamamlanacaktır . Genel kurulumuza kanun gereği sadece 11.05.2026 tarihinde genel kurul hazirununda bulunan ve hazirun cetvelini imzalamış olan genel kurulu üyelerimiz katılabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

“Ahmet Çebi’nin Altay kararı olumsuz”

Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Altay kararını olumsuz olduğunu belirten Altay Spor Kulübü’nün Başkanı Sinan Kanlı, “Sevgili Büyük Altaylılar 2025 2026 futbol sezonunun bitişi ile birlikte, kulübümüzün ve camiamızın, zaman kaybetmemesi için, ivedi olarak, olağanüstü genel kurul yaptık. Fakat bildiğiniz üzere bazı sebeplerden dolayı bu genel kurul tamamlanamadı. Bu süreç içersinde yatırımcı adayımız, iş insanı Sayın Ahmet Nur Çebi ile ‘kulübün tekrar yapılanması ve futbolun eski günlerine dönmesi adına’ görüşmelerimiz devam etti. Doğal olarak bu süreç bir miktar zaman gerektiriyordu, Sayın Ahmet Nur Çebi’nin kendi prensipleri ve kriterleri üzerine de yoğunlaşmak durumundaydık. Fakat; tüm paydaşlarla ve sayın yatırımcı adayımız, Ahmet Nur Çebi ile görüştüğümüz ve yürüttüğümüz süreçte sayın Çebi’nin son kararı ne yazık ki olumsuz olmuştur. Büyük Altay benim için çok kıymetli olduğundan dolayı, bu süreci büyük bir hassasiyetle yürüttüğümün ve sürecin son anına kadar savaştığımında özellikle bilinmesini isterim” diye konuştu.

“Genel Kurul toplanıyor”

Yatırımcı arayışlarının olumsuz sonuçlanmasıyla genel kurulun toplanacağını belirten Sinan Kanlı, “Altay’ın sağlam temeller üzerinde güvenilir bir yatırımcıyla tekrar ayağa kalkması için, oldukça büyük ümitler besleyerek devam ettirdiğimiz süreçte sonucun olumsuz olarak tamamlanması ile birlikte, sorumluluğum gereği , yarıda kalan olağan üstü genel kurulu da tamamlayarak , camiaya olan son görevini de yerine getirmek zorundayım. Tabiki bugün itibari ile, beklenmeyen bir şekilde sonuçlanan sürecin üzerine, aday olmayı düşünebileceklerinde bir miktar zamanı olabilmesi için genel kurul tarihini 16.07.2026 Perşembe günü olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

“Büyük Altay bayrağı dalgalanmaya devam edecek”

Altay ailesine teşekkür eden Sinan Kanlı, “Aslında bu hafta içinde bile genel kurulu tamamlayabilecekken yine de , ‘belki sağlıklı bir yönetim oluşabilir’diye düşünerek, zaman tanımak istedik. Bugüne kadar, ekibimle birlikte Büyük Altay için sonuna kadar savaştık ve çabaladık. Bu zorlu yolda bir çok oyuncumuz, antrenörlerimiz, çalışanlarımız ve bazı camia mensuplarımız büyük fedakarlık örneği göstererek ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bu sayede Büyük Altay profesyonel liglerde kalmayı başarabildi. Bu sezon büyük bir fedakarlık örneği göstererek Büyük Altay bayrağını dalgalanmaya devam ettirenler, bu kulübün büyük tarihine şimdiden geçtiler” şeklinde konuştu.

“Başkanlığı devrediyorum”

Altay Spor Kulübü’nde başkanlığı devrettiğini söyleyen Sinan Kanlı, “Günümüz futbol endüstrisi ne yazık ki çok pahalı ve çok acımasız. Mevcut durumda uzun süredir söyledigim gibi, benim gücüm, bu ağır tabloyu, ekibimle tek başıma taşıyabilmem için yeterli değil. Bu sebepten dolayı da üzülerek de olsa Siyah-beyaz Sevdamızın bayrağını, benden daha yükseklere taşıyabilecek bir topluluğa devretmek istiyorum” dedi.

“Sinan Kanlı’dan Altay’a veda mesajı”

Sinan Kanlı, “Aday olmayı düşünenlerle, bu süreçte görüşebileceğimi, bilgi ve destek verebileceğimi şimdiden beyan ediyorum. Aday olmayı düşünenlerden tek ricam, adaylıklarını ve projelerini son dakika genel kurul salonunda değilde, benim yaptığım gibi önceden açıkça bildirerek camiamızı bilgilendirmeleridir. Temennim, bu büyük ve güzide camianın genel kurula kadar sağlıklı bir yönetim oluşturarak Büyük Altay’ın Büyük tarihindeki yoluna devam etmesini sağlamasıdır. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz tüm ekibimize, tüm sporcularımıza, teknik direktör ve antrenörlerimize, büyük Altay’ın büyük taraftarına, emekleri ve destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hakkınızı helal edin ve Allah’a emanet olun” diye sözlerini sonlandırdı.