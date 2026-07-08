Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- Çocukluk döneminde yapılan eğitim hataları, ergenlikte agresiflik ve tahammülsüzlük olarak geri dönüyor. Bornova Belediyesi’nin düzenlediği çocuk gelişimi panelinde konuşan uzmanlar, anne babaları uyardı: "Her istediğini yerine getirmek bağ kurmak değildir. Önemli olan, çocuk ihtiyaç duyduğunda ulaşılabilir olmaktır."

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen "Çocuğun İhtiyacı, Yetişkinin Sorumluluğu: Anlamak mı, Rehber Olmak mı?" başlıklı panel, salonu dolduran ebeveynlere kritik ipuçları sundu. Klinik Psikolog Çağrıhan Bahadır ve Uzman Psikolog Merve Aydoğan, doğru bilinen yanlışları net örneklerle açıkladı.

Baskıcı yaklaşım ergenlikte patlıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü imzalı etkinlikte ilk sözü Klinik Psikolog Çağrıhan Bahadır aldı. Çocukla kurulan bağın niteliğine değinen Bahadır, ebeveynlerin en çok düştüğü yanılgıyı şu sözlerle özetledi:

"Duygusal bağ, çocuğun her isteğini yapmak değildir. Çocuk, ihtiyaç duyduğu an yetişkini yanında hissetmelidir. Sürekli 'yap, yap' diyerek baskı kurmak, istekleri zorunluluk gibi dikte etmek büyük hata. Bu yanlışlar, ergenlikte tahammülsüzlük ve agresiflik doğurur."

Bahadır, davranış sorunlarında geçici çözümler yerine sorunun köküne inilmesi gerektiğini belirtti.

Ağlayarak istediğini alan çocuk ileride sınır tanımıyor

Uzman Psikolog Merve Aydoğan ise ebeveynlerin günlük hayattaki tutarsız davranışlarının çocukta derin hasarlar bıraktığına dikkat çekti. Sınır koyma sürecinin ailede başlayıp parkta, okulda ve akraba çevresinde aynı kararlılıkla sürmesi gerekiyor.

Aydoğan, kuralların esnetilmemesi gerektiğini şu çarpıcı örnekle anlattı:

"Çocuklar sınırları hazır bilerek doğmaz, bizden öğrenirler. En büyük kural tutarlılıktır. Çocuk sevmediği bir yemek geldiğinde ona hemen alternatif sunulmamalı, ağlayarak istediklerini elde etmesine izin verilmemelidir. Eğitim asla korkutarak verilemez."