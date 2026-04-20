İzmir’in Gaziemir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gelenekselleşen 28. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği, kapılarını büyük bir enerjiyle açtı. Gaziemir Belediyesi tarafından titizlikle hazırlanan ve 5 güne yayılan etkinlik takviminin ilk durağı Sarnıç Cumhuriyet Meydanı oldu.

Sarnıç’ta kahkaha sesleri

Şenliğin ilk gününde çocuklar için adeta bir masal dünyası kuruldu. Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalarda Alp Abi gösterisi büyük ilgi toplarken, çocukların sevdiği karakterler Maşa ile Koca Ayı müzikali sahne aldığında coşku doruğa ulaştı. Mini disco, maskot şovları ve yüz boyama stantları önünde uzun kuyruklar oluşurken, oyun parkurlarında çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun minik ve yıldız ekipleri ise sergiledikleri performansla hem ailelerinden hem de izleyicilerden büyük alkış topladı.

Başkan Ünal Işık: "Çocukların gülüşü karanlığa cevabımızdır"

Şenliğin açılışında çocukların heyecanına ortak olan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, anlamlı bir mesaj verdi. Son dönemde okullara yönelik saldırılar nedeniyle yaşanan üzüntüye değinen Başkan Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl bayramımızı bir yanımız buruk karşılıyoruz ancak kötülüğe geçit vermeyeceğiz. Biz biliyoruz ki bir çocuğun yüzündeki içten bir gülücük, karanlığa verilecek en güçlü cevaptır. Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak, çocuklarımızın mutluluğu için ilçemizin her köşesini bayram yerine çevireceğiz."

Şenlik mahallenize geliyor!

Gaziemir’de kutlamalar tek bir noktayla sınırlı kalmıyor. 19-23 Nisan tarihleri arasında sürecek olan etkinlikler, her gün farklı bir mahalleye konuk olacak. İşte ailelerin takip edebileceği etkinlik rotası:

20 Nisan Pazartesi: 9 Eylül Mahallesi Kocatepe Zafer Parkı (18.30)

21 Nisan Salı: Binbaşı Reşat Bey Mahallesi (18.30)

22 Nisan Çarşamba: Emrez Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Mithat Karabağ Parkı (18.30)

23 Nisan Perşembe: Festival Alanı (Büyük Final - 13.00)

Şenliğin finali, 23 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek olan görkemli bir kortej yürüyüşü ile taçlanacak. Saat 19.30’da belediye hizmet binası önünde toplanacak olan Gaziemirliler, dev Atatürk posterleri ve Türk bayrakları eşliğinde, bando marşları eşliğinde Festival Alanı’na kadar yürüyecek.