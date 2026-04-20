Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in en köklü yeşil bölgelerinden biri olan Hasanağa Bahçesi, yeniden düzenlenen alanıyla hafta sonu Buca halkına ev sahipliği yaptı.

Bahar havasının keyfini çıkaran vatandaşların pazar günü beklenmedik bir konuğu vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye yöneticileriyle parkın son durumunu kontrol etmek için bir araya geldi.

Revize edilen alanı yerine inceledi

Başkan Tugay’a kontrolleri esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Parkı yalnızca protokol alanından değil, vatandaşın kullandığı her alanı teker teker dolaşarak inceleyen Tugay, eksikleri belirlerken bir yandan da İzmirlilerle doyasıya sohbet etti. Parkın revize edilen alanına ilişkin halkın görüşlerini dinleyen Başkan, çocuklarla da ilgilenmeyi eksik etmedi.

Parkta kutlamalara katıldı

Ziyaretin öne çıkan anları ise parkta doğum günü kutlayan çocuklarla karşılaşınca yaşandı. 10 yaşına dolduran Karya ile yeni yaşlarını kutlayan Eylül ve Çınar’ın organizasyonuna katılan Başkan Tugay, miniklerin sevinçlerine dahil oldu. Ailelerle anı ölümsüzleştiren Tugay, çocuklara iyi dileklerde bulundu.

Halkın isteklerine kulak verdi

Yürüyüş süresince vatandaşların ilgi odağı haline gelen Başkan Tugay, yalnızca parkla ilgili değil, şehrin tamamına hayata geçirilen projeler hakkında da geri dönüşler aldı.

Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki Meslek Fabrikası’nın çalışmalarına ilişkin destek gören Tugay, halkın isteklerini dinleyerek çözüm sürecinin başlatılması için ilgili birimleri harekete geçirdi.

Esnafı da ziyaret etti

Hasanağa Bahçesi’ndeki görüşme sonrasında Buca’nın merkezi Şirinyer Forbes Sevgi Yolu’na uğrayan Başkan Tugay, esnafı ziyaret etti.

Bütün dükkanlara girerek esnafla görüşen Tugay, ekonomik sorunlar karşısında ayakta durmaya çabalayan esnafın sorunlarına kulak verdi.

Büyükşehir’in projelerinden bahseden Başkan, şehrin sorunlarını "masa başında değil, sahada" halledeceklerini anlattı.