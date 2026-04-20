İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerini alarma geçiren "silahlı baskın" ihbarı, yasaklı madde operasyonuna dönüştü. Limontepe Mahallesi’nde bir adrese giden polis, suç unsurlarını gizlemek için çıkarılan yangınla karşılaşınca operasyonun seyri değişti.

Suç delillerini yakmaya çalıştılar

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemelerde dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Şüphelilerin, evdeki suç delillerini ortadan kaldırmak amacıyla yangın çıkardığı anlaşıldı. Bunun üzerine mahkemeden alınan izinle hem yanan evde hem de yanındaki ikamette detaylı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin kül etmeye çalıştığı suç unsurları bir bir ortaya çıkarıldı. Çok sayıda yasaklı madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve boş kovan ele geçirildi.

Toplam 10 gözaltı

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiyi daha yakaladı. Gözaltına alınan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.