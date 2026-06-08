Son Mühür / İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin öne çıkan başlıklarını değerlendiren Kavuncu, İzmir’de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanması ve ardından görevden uzaklaştırılması üzerinden belediye operasyonlarını değerlendirdi. Hukukun üstünlüğü ve herkese eşit olması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, sürecin tehlikeli bir noktaya geldiğini ifade ederek “Yargıyı siyasetin sopası gibi kullanmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

“Hukukun üstünlüğü hakim olsun”

CHP içinde yaşanan mutlak butlan sürecini hatırlatarak açıklamalarına başlayan Kavuncu, “Biz bu konuyla ilgili çok net bir tutum gösterdik. Mutlak butlan kararının çıktığı gün genel başkanımızın konuyla ilgili beyanları, konunun bizim açımızdan ne denli ve hassas olduğunu çok net ortaya koydu. Konu, herhangi bir siyasi parti meselesi değildir bizim için. Türkiye’de hukuksuzluk ve haksızlığın olduğu her yerde İYİ Parti olarak çok net duruş sergiledik. Siyasi partiler görüş olarak birbirinden ayrıdır; onun için ayrı siyasi partileriz. Biz istiyoruz ki ülkemizde hukukun üstünlüğü hakim olsun. Biz istiyoruz ki hukuk herkese eşit olarak uygulansın” ifadelerini kullandı.

‘Çok tehlikeli ve arsızca bir noktaya gidiyor’

“İktidar partisinin mensupları ve üyeleri ile ilgili bu kadar söylenti ayyuka çıkmışken; bununla ilgili herhangi bir adım atılmıyor” mesajı veren Kavuncu, “En ufacık bir iddiada siz muhalefet partilerin yetkililerini şafak operasyonlarıyla canlı yayınlarda ifşa edecek şekilde hareket ediyorsanız burada hukukun eşitlik ilkesiyle ilgili soru işareti elbette gündeme gelir. Siz bırakın gizli tanıkları, kendi partilileriniz kendi belediyelerinizle ilgili iddialarda bulunurken; mesela ‘Parsel parsel Ankara’daki arazi satıldı’ denildiğinde ya da belediye başkanları görevden alındığında bunu sadece ‘Metal yorgunluğu’ diyerek geçiştirirseniz hukukun eşitliği konusunda birçok soru gündeme gelir. Dolayısıyla İYİ Parti’nin bu duruşunu zaman zaman farklı yerlere çekiyorlar. Bizim duruşumuz tamamen hukuka sahip çıkma, adalete sahip, millet iradesine çıkma duruşudur. Bizim duruşumuz kuvvetler ayrılığının ve eşitlik ilkesinin tam ve kamil şekilde Türkiye’de hakim olma arzusunun neticesinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla belediyelerde yapılan tutuklamalar, gerçekten vatandaşın kaynaklarını koruma çerçevesinde eşitlik ilkesinde yapıldığında hiçbir problem yok, herkes bu ülkede sorgulanabilir. Herkes bu ülkede adalet önünde hesap verme mecburiyetindedir. Ancak yargıyı siyasetin sopası gibi kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Maalesef gün geçtikçe bu konuda çok tehlikeli ve arsızca bir noktaya doğru gidilmekte” diye konuştu.