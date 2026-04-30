Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, partisinin önceki genel başkanı Meral Akşener’in vakıf kuracağına dair basında yer alan haberleri yorumlayarak, vakıf çalışmalarının kökünün derinde olduğunu ve geleneklere uygun yapılanmalar olduğunu vurgulayarak Son Mühür’e değerlendirmelerde bulundu.

Metin Ergun: Vakıf çalışmaları bizim geleneklerimize uygundur

İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in kuracağı vakfın kendisi açısından sürpriz olmadığını açıklayan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, vakıfların köklü çalışmalar olduğunu vurgulayarak, “Vakıf çalışmaları köklü çalışmalardır ve bizim geleneğimize de uygundur. Toplumda belli bir yere gelen kişiler genellikle vakıf kurarlar, bu vakıfta topluma hizmet eder.

Geleneğimize uygun bir davranış biçimi bu yeni bir şey de değil yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Cumhuriyet döneminde de benzer örnekleri var. Meral Akşener, Türk siyasetinde yer etmiş bir kişi olarak sorumluluğunu devam ettiriyor. Ben kendisiyle görüşmedim bu konuyla ilgili ama bunlar beklediğim şeylerdi. Siyaseti bırakmamış olsa yine yapardı.” şeklinde konuştu.

Vakıf çalışmaları günlük siyasetten bağımsızdır”

Son olarak, Akşener’in kuracağı vakfın İYİ Parti’ye alternatif bir yapı oluşturmayacağını ve parti siyasetinde bağımsız işlemesinin çok olası olduğunu aktaran Ergun, söz konusu yapının günlük politikadan uzak işleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Vakıf çalışmaları günlük siyasetten ve parti siyasetinden bağımsızdır bu şekilde işler. Milletin geleceğine yönelik çalışmalardır ben buradan politik anlamda bir şey çıkacağını düşünmüyorum.”