Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bir dönem İzmir’de de milletvekilliği yapmış olan merkez sağ siyaseti önemli isimlerinden Aytun Çıray, gazeteci Fatih Altaylı’nın ‘CHP’nin iyi yönetiliyor’ çıkışını değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Aytun Çıray: Atadıkları belediye başkanları gibi bürokrat atarlarsa yandık.”

Gazeteci Fatih Altaylı’nın ‘CHP çok iyi yönetiliyor’ sözlerinin eleştiren ve CHP’nin iktidar olduğu taktirde belediye başkanı gibi bürokrat atarsa büyük problem yaşayacağının altını çizen Aytun Çıray, “Fatih Altaylı, mealen ‘CHP çok iyi yönetiliyor,’ demiş. Sözlerinin özeti şu; ey AK Parti muhalifleri, CHP'nin oyları yükselmişken niye eleştiriyorsunuz.

Muhalefete muhalefet mi olur? Vallahi Fatih Bey kimin partisini iyi yönetip yönetmediği umurumda değil. Beni ilgilendiren devleti içine sokulduğu bu gayya kuyusundan çıkaracak ideolojik birikim, program ve kadronun olup olmadığıdır. Türkiye'nin en büyük sorunu, sorunların anası olan 16 Nisan Anayasasını hâlâ toplumsal tartışmaya açmadılar. İzmir’den biliyorum; atadıkları belediye başkanları gibi bürokrat atarlarsa yandık.” dedi.

“Atatürk ilkelerine aldırmayan bir lider ve partiye asla oy vermeyeceğim gibi aleyhlerinde çalışırım”

Son olarak, söz konusu siyasi tavrı hakkında bilgi veren ve Atatürk ilkelerine değer vermeyen partiye asla oy vermeyeceğini vurgulayan Çıray, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kulland: “Siyasi tavrımı daha da açayım: Kürt sorunu, Eşit yurttaşlık diyerek etnik siyaset yapanlara, Ana dilde eğitimin oturulup konuşulmasını isteyenlere, Bunlarla anayasa yapılmaz’ ayaklarına yatıp, Komisyonun yeni anayasaya zemin hazırlamak için kurulduğunu gizlemekle görevlilere, Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, MİT Başkanı, hakimler, savcılar varken Kürt belediye meclisi atadığım için tutuklandım diyenlere, BOP'a hizmet edenlere, iktidarla kayıkçı kavgası yapanlara, Yolsuzluğa bulaşanlara, ‘Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ Ekrem’e kurulan kumpas Kürtlere kurulan kumpastır.’ Kürt sorunu yoktur dersen Türkiye'yi yarım yüzyıl geriye götürürsün’ Kürt sorunu Kürtler 'yoktur' diyene kadar vardır.’ diyenlere, AY Madde 66 ve 42'yi savunmayan Atatürk ilkelerine aldırmayan bir lider ve partiye asla oy vermeyeceğim gibi aleyhlerinde çalışırım.”