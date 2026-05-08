Son Mühür/ Emine Kulak- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği program kapsamında İzmir’e geldi. Kentte üç gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak olan Dervişoğlu, programının ilk gününde partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye’de yeniden gündeme gelen erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, Mevcut siyasi tabloda erken seçim kararının alınabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeterli çoğunluğun bulunmadığını belirten Dervişoğlu, muhalefetin gerçekçi politikalar üretmesi gerektiğini söyledi.

“TBMM’de yeterli çoğunluğa ihtiyaç var”

CHP ile ittifak yorumuna dair açıklamada bulunan Dervişoğlu, “Erken seçime ihtiyacı var. Seçim karanın alınabilmesi için TBMM’de yeterli çoğunluğa ihtiyaç var. CHP ile birlikte birleşmemiz bile erken seçim yapılmasını mümkün kılmıyor. Muhalefet yapabileceği şeyleri talep etmeli. Vatandaşa yapamayacağımız şeyleri söylemek güveni zedeler. Bazı söylemler iktidar sahiplerinin iştahını da kabartıyor. Ülke gündemine skandallar taşıyabilme durumu da oluyor. Doğru adım atıldığı zaman siyasetin üzerine baskı değil, şantaj yükleme ihtimalleri de oluyor” diye konuştu.

“İYİ Parti olarak yol haritası çizmeye gayret gösteriyoruz”

Dervişoğlu, “Bazı transferleri, yaşanan hadiseleri, soruşturmaları yaşanan durum içinde değerlendirme durumundayım. CHP için mutlak butlan var. Oysa kamuoyunda mutlak butlan yazıldı diyor. Mahkeme kararının yaşama geçirilmesi için siyasi karar bekleniyorsa o ülkede adalet bitmiştir demek. İYİ Parti olarak bütün süreçleri doğru okutarak yol haritası çizmeye gayret gösteriyoruz” dedi.