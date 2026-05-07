Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi’nin Mayıs ayı ikinci meclis toplantısının bugün gerçekleşmesi beklenirken büyük bir siyasi kriz patlak verdi. CHP grubunda yaşanan toplu mazeret dalgası nedeniyle salonda çoğunluk sağlanamadı.

Toplamda 18 CHP’li üyenin yanı sıra 5 AK Partili ismin de meclise gelmemesi üzerine, yeterli sayıya ulaşılamadığı için oturum iptal edildi.

Üyeler ikna edilmeye çalışıldı

Bu devamsızlığın tesadüf olmadığı koridorlarda yüksek sesle konuşuluyor. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yakınlığıyla bilinen meclis üyelerinin tamamının koltuğunu boş bırakması, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a karşı bir "mesaj" olarak yorumlandı. İl ve ilçe başkanlıklarının kriz anında devreye girip üyeleri ikna etmeye çalıştığı, ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Meclis üyeleri geri adım atmayarak kararlılıklarını sürdürdü.

Özel şirket iddiası

Sürecin bu noktaya gelmesindeki asıl sebebin ise belediye iştiraklerindeki asansör bakım ve onarım işleri olduğu ileri sürüldü. Söz konusu hizmetin özel bir şirkete devredilme planı, CHP’li üyeler içinde ciddi bir muhalefet dalgası yaratmış durumda. Bu ihale kararını protesto etmek amacıyla meclise katılım sağlamayan üyeler Mayıs ayı ikinci meclis toplantısına katılmazken kesin hesapların görüşüleceği bu oturum için nefesler tutulmuştu.