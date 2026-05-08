İzmir Bornova'da vahşice öldürülüp ormanlık alana gömülen 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz dosyasında savcılık iddianameyi hazırladı. Tutuklu sanık F.İ için "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Cinayetin ardından cesedi, inşaat işlerinde kullandığı keserle kazdığı çukura gömen F.İ, başka bir kadının ölümüyle de bağlantısı olduğu saptandı.

Kayıp ihbarından itirafa giden süreç

Her şey 29 Aralık 2025 akşamı Mihriban Yılmaz'ın "Biriyle görüşeceğim" diyerek evden çıkmasıyla başladı. Günlerce haber alınamayan genç kadının izini süren Cinayet Büro dedektifleri, mobese kayıtlarında kritik bir detayı yakaladı. Mihriban, son görüldüğü noktada F.İ'nin kullandığı kamyonete binmişti. Gözaltına alınan F.İ, sorgusunda her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı; Mihriban'ı boğarak öldürdüğünü söyleyip cesedi gömdüğü yeri polislere gösterdi.

Geçmişteki şüpheli ölüm dosyası yeniden açıldı

Soruşturma sırasında ortaya çıkan bir cep telefonu mesajı, 2023 yılında Manisa'da yaşanan bir başka ölümü aydınlattı. F.İ’nin kardeşi Ö.İ, F.İ’nin mesajlarında geçen "Eskisinden korkmuyorum" ifadesinin, yüksekten düşerek ölen Naile Büşra Sarıgül ile ilgili olduğu belirlendi. O dönem kalp krizi denilerek kapatılan dosyada, Naile’den alınan örneklerde F.İ'ye ait izler bulunduğu saptandı. Savcılık, İnan'ın Naile Büşra Sarıgül'ü de cinsel saldırı sonrası inşaattan iterek öldürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine bu dosyayı da birleştirdi.

Kardeşi ve amcası da şüpheli

Yalnızca F.İ değil, ailesinden isimler de yargı kıskacında. Cinayete yardım ettiği ve delilleri gizlediği öne sürülen kardeşi Ö.İ de geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede, sanığın amcası H.İ. için 20 yıla kadar hapis istenirken, Mihriban ile sanığı buluşturan diğer şüpheliler hakkında da müebbet hapis cezası talep edildi. İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, zanlının Mihriban'a uzun süredir takıntılı olduğu ve cinayeti planlayarak işlediği tezi üzerinde duruluyor.