Son Mühür - Yaşanan şampiyonluğun ardından Güzelbahçe FK, 7 Mayıs 2026 Perşembe akşamı Güzelbahçe Sahili’nde meşaleli kutlamalar düzenledi. Coşkulu kutlamaların ardından takım ve taraftarlar, sahilde bulunan House Of X adlı mekânda bir araya geldi. Programın sunumunu gerçekleştiren kulüp başkan yardımcısı Ferhat Yazan, yaptığı konuşmanın ardından Kulüp Başkanı Niyazi Özdemir, başkan yardımcısı Emrah Erbay, teknik adam Bülent Öztürk ve takım kaptanı Yalçın Eroğlu’nu sahneye davet etti.

3 senede 3 şampiyonluk

Başkan Niyazi Özdemir, “ 3 sene önce yaptığım bir konuşmada 3 sezon içinde BAL Ligine çıkacağız demiştim. 3 senede 3 şampiyonluk ve BAL Ligine çıkmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyorum. Biz inandık. Teknik Heyetimiz inandı ve sahada inanılmaz mücadele eden oyuncularımız inandı. Ne mutlu ki bana ve yönetim kurulumuza bu heyecanı, mutluluğu ve sevinci yaşattıkları için kulübümüzde emeği geçen tüm herkese sonsuz teşekkür ederim. Şimdiden 3 lig için kollarımızı sıvadık” şeklinde konuştu.