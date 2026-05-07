Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda personel sayısı hakkında açıklamalarda bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2 yılda alınan personel sayısının 155 olduğunu söyledi. Diğer yandan belediye bünyesinde görev yapan personellerin TİS hakları döneminde, personellerin örgütlü olduğu sendika yöneticileri ile arasında geçen diyalogdan bahseden Mutlu, sendika yöneticilerine, ‘rakamları ödeyemeyiz’ dediklerini, sendika yöneticilerinin ise, ‘ kamuda alacağı kalsın’ dediklerini öne sürdü.

Sendika yöneticileri kamuda alacak kalsın dedi iddiası

Personellerin TİS hakları için sendika yöneticileriyle görüştüklerinde maaşların yüksek olduğunu ödeyemeyeceklerini söylediklerini, sendika yöneticilerinin ise kamuda alacakları kalsın dediklerini öne süren Mutlu, “İller Bankası 2025 yılında kesinti 305 milyon. Personel sayısında ise biz geldiğimizde 2 bin personeli bugün ise bin 939 tane var. Bizim personel sayımızı düşürmek için emekliler ayrılmalı. Emekliler, emekli maaşının düşük olduğu için ayrılmak istemiyorlar. Konak İlçe kongresinden sonra 6 kişi alındı. Geldiğimizde personel almamak için direndik. Teknik kadromuz eksik. Ama personel sayısını azaltarak gerçekçi bütçe yapmak istiyoruz. 2 yılda aldığımız personel sayısı da 155. En başta verimliliği, toplam kalitesi, başarıyı önemseyen biriyim. Sadece maaş ödemekten hoşnut değilim. Zorlandığımız bir sene oldu. 2026 yılında daha iyi gidiyoruz. İşçi arkadaşlarımızın TİS alacakları var. Matematik bilen insanlarız, o maaşların ödenemeyeceğiniz biliyorduk. Bu çalışmaların içinde TİS yaparken, sendika yöneticilerine bu rakamları ödeyemeyiz dedik. Sendika ise kamuda alacağı kalsın demişti. Daha sonra gelir, eylem yaparsınız dedik. Bunu bir tek Konak değil diğer ilçe belediyeler de söyledi. Biz Büyükşehir’in şirketi İzelman ve itfaiyeye hissedarız. Bize ödeme yapılacaktı. Devir hala Bakanlık’ta bekliyor. O devir gerçekleştiğinde Büyükşehir’den alacağız. Bu devirler önceden olsaydı ödememizi çoktan yapılacaktı. Ödemelerde sıkıntı olmazsa belediye binamız bitecek” dedi.