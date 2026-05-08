Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe, 9 Mayıs Cumartesi günü kendi sahasında Gaziantep FK’nu ağırlayacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini merak ediyor.

Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK arasında 9 Mayıs Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet

Göztepe, Süper Lig’de geride kalan 32 karşılaşmada 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 52 puan topladı ve haftaya 5. sırada girdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadelede ise İzmir temsilcisi, Gaziantep FK’nu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Krastev ile Janderson’un karşılaşmada görev almasının zor olduğu öğrenildi.