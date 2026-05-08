Son Mühür/ Emine Kulak- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği program kapsamında İzmir’e geldi. Kentte üç gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak olan Dervişoğlu, programının ilk gününde partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar katıldı.

“İYİ Parti gençlere yeniden umut yeşerten Türkiye’nin hayalini kuruyor”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, “ Bugün başladık. Önce çok köklü bir sanayi kuruluşunun ziyaretini yaptık. Bugün buradayız. Yarın da Hisarönü’de esnaf ziyareti yapacağız, daha sonra Ödemiş’te çiftçiyi tarlasında ziyaret edeceğiz. Akşam da Göztepe maçını izlemek için stadyumunda olacağım. Türkiye’nin gerçek sorunlarını belirlemek için teşkilatımız da çalışmalarını sürdürüyor. 36 ilde ziyaretler gerçekleşiyor. Vatandaşın, sahanın gündemi farklı. biz iyi parti olarak gerçek gündemini kamuoyunun gündemini anlatmaya çaba sarf ediyoruz. Yapay gündemle uğraşıldığını da görüyoruz. İstihdam her geçen gün azalıyor. Vatandaş kredi kıskacında yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye bugün borçla ayakta kalmaya dönüştürülen ülke oluyor. Gençler diplomayla umutsuzluk sarmanına sürükleniyor. Kredi artık ay sonunu getirmek için alınıyor. İYİ Parti’nin temel yaklaşımı alın terini ve emeği yeniden ayağa kaldırmaktı. Gençler evlenemiyor, konut kiraları hayatı kitlemiş durumda, iktidar sonuçlarla değil, sloganlarla meşhur oluyor. Evlenmek için bile krediye başvurulan bir düzenden bahsediyoruz. Gençler geçinememekten, aile kurmaktan korkar hale gelmiştir. Kendi geleceklerini yurt dışında aramaya başladı. İYİ Parti gençlere yeniden umut yeşerten Türkiye’nin hayalini kuruyor” dedi.

“İYİ Parti’nin hedefi kendi kendine yeten Türkiye’dir”

Türkiye gıdada yurt dışına bağlı hale geldiğini söyleyen Dervişoğlu, “Kırsalda hayat yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, üretim azalıyor, tarım arazileri madencilere açılıyor. Türkiye gıdada yurt dışına bağımlı hale geliyor. Köylünün toprağına sahip çıkamayan devlet gıda güvenliğini de koruyamaz haline gelir. İYİ Parti’nin hedefi ithalata mahkum değil, kendi kendine yeten Türkiye’dir. Verginin 3’te 2’si dolaylı yollardan elde ediliyor. Mevcut sistemden hem işçi hem de iş veren memnun değil. Maaş artışları vatandaşın cebine girmeden, yanlış uygulanan vergi sistemi ile geri alınıyor. Ranttan ve haksız kazançtan vergi alınmaması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Kasetle, tehditle susturmaya çalışan anlayış susturma çabasıdır”

Belediye başkanlarına yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar sonrası kamuoyuna yansıyanlar hakkında değerlendirme yapan Dervişoğlu, “Rejim de de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yeni anayasa tartışması yetkiyi daha da merkezîleştirme amacı taşıyor. Şantaj mekanizması devreye sokulmasına çalışılıyor, demokrasi kontrol sistemine dönüştürülmek isteniyor. Devlet şahısların olmalıdır. Kasetle, tehditle susturmaya çalışan anlayış demokrasi değil, susturma çabasıdır. Yaşanan olumsuzluklar siyasetin anlamına da halel getirecektir. Büyük sorunlarla karşıyayız. Çözüm için siyasette aranması lazım. Rejim vatandaşın siyasete olan güvenini de zayıflatıyor” ifadelerine yer verdi.

“Türk milletinin geleceği terör örgütünün başına göre şekillendirilemez”

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında konuşan Dervişoğlu, “İyi parti olarak güçlü hukuk sistemi isteyenlerin partisi olmaya devam edeceğiz. Millet kemer sıkarken bir avuç kesim zenginleştiriliyor. Sarayda israf büyürken, vatandaş evine ekmek götürmenin hesabını yapıyor. Türkiye’nin ihtiyacının ayrıcalık değil, ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz. Terör örgütü ile yeniden müzakere masası oluştuğuna dair bir kanaat var. Öcalan’ın hedeflediklerine vatandaş tepki gösteriyor. Türkiye için yapılması gereken, doğru atılımlara işaret ederek gerçekleştirmeye çalışıyorum. Türk milletinin geleceği terör örgütünün başına göre şekillendirilemez. Devlet milletin hukukunu koruyan bir mekanizmadır. Burada mesele siyaset değil, egemenlik meselesidir” dedi.

“Türkiye’yi ayağa kaldırmaya talibiz”

Türkiye’nin asıl gündemini yapay gündemler arasında yok edildiğini söyleyen Dervişoğlu, “Türkiye’de adalet, geçim, yönetim, aile krizi eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Asıl gündem kendini pazarda, sokakta, fırında hissedilir hale getiriyor. Bir yanda da hukuk krizi yaşanıyor. Adalet tartışılır hale geliyor. Zedelenmesi toplumda bütün meseleleri de zayıflatır hale getiriyor. Milletin gerçek gündemi de yapay gündemler arasında yok edilmeye devam ediliyor. Türk milletinin güvenliği, huzuru pazarlıklara kurban edilmeyecek kadar değerli. İYİ Parti’nin ortaya koyduğu çizgi ne kadar net olursa olsun bir takım eleştirilerin muhatabı oluyoruz. Bütün mücadelemiz milletin alım ve alın terini koruma mücadelesidir. Her gittiğim yerde söylüyorum. Elverişli bir potansiyele elverişli bir Türkiye olduğunu söylüyorum. Türkiye’nin çaresiz, sahipsiz olmadığını her defasında dile getiriyorum. Türkiye’yi ayağa kaldırmaya talip olduğumuzu söylemek istiyorum” dedi.

Dervişoğlu, “Demek ki Türkiye illegal sürecin içine sokulmuş, şimdi de çıkış yolu aranıyor. Biz buna direneceğiz. Aile, ekonomi krizini çözmek için de bir gün o adamın kapısına gidilmesi söz konusu olabilir. Bu adımı, hiç kimse devlet aklıyla atıldığına inanmaz” şeklinde konuştu.