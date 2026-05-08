Son Mühür/ Emine Kulak- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzmir Esnaf Odaları Birliği'nin yakın zamanda gerçekleşen genel kurulu ve İzmir genelinde değerlendirmelerde bulundu.



“ÖZEL BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEĞİM”

İzmir’de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 27. Olağan Genel Kurulu hakkında sorulan sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, “İzmir’in esnaf odasına siyasi partililerin katılması çok normal. Ben de öyle bir genel kurula katılmayı çok arzu ederdim ancak erteleyemeyeceğim bir program vardı. Esnaf odasına özel bir ziyaret gerçekleştireceğim. Bir dahaki ziyaretimde mutlak surette başkanımıza yüz yüze başarı dileklerimi ileteceğim” dedi.

“BİRLİK İÇİNDE RAKABET ETMEK ÖNEMLİ”

İzmir’de güvenlik ve yol sorunun olduğunun da altını çizen Dervişoğlu, “İktidarın iştahını kabartan rant alanları var. Sorunlar var bunların çözümü siyasette aranmalı. Siyasi partililerin vatandaşın gözünde itibar kaybettiğini görüyoruz. Medya, siyasete güvenilmiyor o zaman ne yapacağız biz. El birliği ile bu durumu çözmek durumdayız. Kimse yaşanan sorumluluklarında dışarıya çıkaramaz. Birlik içinde rekabet etmek önemlisi” diye konuştu.