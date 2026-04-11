Son Mühür / Merve Turan - İYİ Parti İzmir İl Başkanı Av. Ülkü Doğan, Çeşme turu kapsamında yerel teşkilatla buluşup kentin ve ülkenin sıcak gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlçe binasında medya mensuplarıyla bir araya gelen Doğan, erken seçim ihtimalinden İzmir’deki siyasi kutuplaşmaya, Meslek Fabrikası krizinden otoyolların özelleştirilmesine kadar pek çok kritik meseleyi masaya yatırdı.

“İçinde seçim geçen her şeye evet!”

Çeşme programı sırasında İYİ Parti İlçe Başkanı Attila Beyli, geçmiş dönem ilçe başkanı Volkan Evci ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Doğan, teşkilat içi istişarelerin ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye’nin mevcut tablosunda bir sandık ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu savunan Doğan, Genel Başkan’ın "içinde seçim geçen her şeye evet" yaklaşımını hatırlatarak ekonomik dar boğazın ve toplumsal huzursuzluğun ancak milletin iradesiyle aşılabileceğini belirtti. Vatandaşın değişim arzusunun net olduğunu dile getiren İl Başkanı, bu sürecin toplumsal gerilimi tırmandırmadan, aklıselimle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İzmir özelindeki siyasi atmosferi de değerlendiren Ülkü Doğan, merkezi hükümet ile yerel idare arasındaki bitmek bilmeyen çekişmenin faturasının doğrudan İzmir halkına kesildiğini ifade etti. Karşılıklı atışmaların somut bir ilerleme sağlamadığını söyleyen Doğan, milletvekillerinin sadece eleştiri odaklı siyaset yapmasını ve belediyelerin mazeretlere sığınmasını doğru bulmadığını kaydetti.

“Ek maliyet ve yük” vurgusu

Kent gündemini meşgul eden Meslek Fabrikası tartışmalarına da değinen Doğan, bu merkezin binlerce insanın ekmek kapısı olduğunu ve sadece bir gayrimenkul olarak görülmemesi gerektiğini savundu. Mülkiyet üzerinden yaratılan kaosun İzmir’in imajına zarar verdiğini belirten Doğan, çözümün hukuka saygı ve uzlaşma kültürüyle bulunabileceğini vurguladı. Benzer şekilde Çeşme Otoyolu’nun özelleştirilmesi planlarına da tepki göstererek, kamu hizmetlerinin özel sektöre devredilmesinin vatandaşa ek maliyet ve yük getireceğini, İYİ Parti olarak bu girişimin hukuki takipçisi olacaklarını duyurdu.

“İzmir’in menfaati neyi gerektiriyorsa…”

Sadece salonlarda değil, sokakta da aktif bir siyaset yürüttüklerini belirten Doğan, Çeşme Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnafın nabzını tuttu. Sanayi çalışanlarının artan kiralar ve maliyetler altında ezildiğini gözlemlediğini aktaran Doğan, halktan topladıkları bu verileri doğrudan çözüm önerilerine dönüştürdüklerini söyledi. İzmir’in hak ettiği yatırımı alamadığını ve ödediği verginin karşılığını beklediğini ifade eden Ülkü Doğan, açıklamasını "İzmir’in menfaati neyi gerektiriyorsa biz orada durmaya devam edeceğiz" sözleriyle noktaladı. Program sonunda partiye yeni katılan isimlere rozetlerini takan Doğan, Çeşme’deki temaslarını tamamladı.