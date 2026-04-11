Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Ege Bölgesi Sanayi Odasında düzenlenen Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü imza töreninin ardından, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Ana Yerleşkesine yapılan ziyarette Başkan Prof. Dr. Erol Özvar’ı Rektör Prof. Dr. Saffet Köse karşıladı. Rektörlük makamında yapılan görüşmede üniversitede yürütülmekte olan faaliyetler hakkında Başkan Özvar’a Rektör Prof. Dr. Saffet Köse tarafından kısa bir sunum yapıldı. Ziyarette YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, İKÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Muhsin Akbaş ve Prof. Süleyman Akbulut ile Genel Sekreter Nurettin Memur da hazır bulundu.

Yükseköğretimde yeni paradigma ve stratejik zorunluluk

Ziyarette sanayi ve üniversite iş birliğine özel vurgu yapan Başkan Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin yapısının; ekonomik, teknolojik gelişmeler ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda uzun vadeli bir planlamayla yeniden şekillendirildiğini vurguladı. Başkan Özvar: “Üniversite-sanayi iş birlikleri artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk olarak görülmeli. Biz yükseköğretimde yeni bir paradigma değişimini hayata geçirdik. Bu dönüşümün temel eksenini akademi ile sektör arasındaki bağları güçlendirmek oluşturuyor. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitemiz de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) ile komşu ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamındaki çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bu anlamda yaptıkları çalışmalar için başta Rektör Prof. Dr. Saffet Köse olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Teknoloji üreten bir Türkiye için çalışıyoruz"

Ziyaretten sonra konuşan Rektör Köse, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse: “Biz bir ekip olarak gerçekten iyi işler yaptık ve bu ekibin başında elbette Sayın YÖK Başkanımız var. Çalıştığımız süre boyunca üniversitede üretilen bilimsel bilginin toplum yararına kullanılmasına önem verdik. İAOSB başta olmak üzere sanayi kuruluşlarımız ve meslek örgütlerimizle çok yakın ve tam koordinasyon içinde çalıştık. Üniversite olarak yerli ve özgün, teknoloji üreten, geliştiren bir Türkiye için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin nitelikli biçimde yetişmesini ve başarılarını önceliyoruz. Üretim, gelişme ve istihdam odaklı projelerin içinde hep var olmaya özen gösteriyoruz. Ben tüm bu süreçlerde bize her zaman destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar Hocamıza kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.