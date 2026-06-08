Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 2026 Medya Konferansı’nın detayları kamuoyuna aktarıldı. Avrupa Birliği finansman desteği çerçevesinde yürütülmekte olan “Medya Özgürlüğüne Destek – Güçlü Dayanışma, Güçlü Medya Projesi” çerçevesinde düzenlenecek olan konferansın bu yılki teması “Gazeteciliğin Küresel Krizi” olarak belirlenmiş oldu.

Sorunlar masaya yatırılacak!

Konferansta, medya sektörünün karşı karşıya olduğu ekonomik baskılar, basın özgürlüğü, dijital dönüşüm, gazetecilerin çalışma koşulları ve küresel medya krizinin etkileri üzerinde durulacak.

Etkinlik kapsamında meslek örgütleri temsilcileri, akademisyenler, hukukçular ve gazeteciler buluşacak ve sektörde yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

İki gün sürecek!

2026 Medya Konferansı, 16 Haziran 2026 Salı günü düzenlenecek olan çalıştay oturumlarıyla başlamış olacak. Çalıştayların ardından konferansın ana programı, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü tüm katılımcılara açık şekilde sürdürülecek.

Konferans Ankara’da!

Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan program çerçevesinde konferans, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 09.00’da Ankara’daki Radisson Blu Hotel Çankaya’da düzenlenecek.