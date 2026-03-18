Son Mühür - İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sonrası Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, İran’dan gelen son açıklama krizi daha da büyüttü. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin saldırılarda yaşamını yitirdiği resmen açıklandı.
Resmi olarak açıklandı
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ali Laricani dün öldürüldü” açıklamasının ardından İran’dan resmi doğrulama geldi. İran basını ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Laricani’nin ABD-İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Ali Laricani ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti” denildi.
Misilleme yapıldı
Laricani’nin ölümü İran’da geniş yankı uyandırırken, Tahran yönetimi kısa sürede misillemeye geçti. İran, “Gerçek Vaad-4 Operasyonları” çerçevesinde İsrail’e yönelik saldırıların 60’ıncı dalgasını başlattığını duyurdu. Bu kapsamda İsrail’in çeşitli bölgelerinin hedef alındığı aktarıldı.
Evinin son görüntüsü
Öte yandan Laricani’nin yaşamını yitirdiği saldırıya ait görüntüler de paylaşıldı. Tahran’ın Pardis bölgesindeki evinin tamamen yıkıldığı kameralara yansıdı.