İsrail ile Hizbullah arasında tırmanan gerilim, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u hedef alan son saldırılarla yeniden gündeme geldi.

İsrail ordusu, Hizbullah’a ait noktalara yönelik geniş çaplı hava operasyonları düzenlediğini duyururken, Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda ölü ve yaralı sayısını açıkladı.

İsrail ordusu: “Hizbullah hedefleri vuruldu”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah unsurlarına yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların özellikle Hizbullah’ın roket fırlatma noktaları ile örgüt mensuplarını hedef aldığı vurgulandı. İsrail tarafı, saldırıların “güvenlik tehditlerini bertaraf etmeye yönelik” olduğunu savundu.

Beyrut’ta bilanço ağırlaşıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırıların bilançosuna ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, Beyrut’u hedef alan son hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Sivil yerleşim alanları iddiası

Lübnan basını, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını, bazı sivil yerleşim bölgelerinin de zarar gördüğünü öne sürdü.

Saldırıların ardından birçok noktada büyük yıkım meydana geldiği, bazı binaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Saldırı anları kamerada

Öte yandan, saldırı anlarına ilişkin görüntüler amatör kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama anları ve yükselen dumanlar dikkat çekti.