Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ana arterlerinde ve yoğun kullanılan güzergâhlarında başlattığı yol yenileme yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Konak ilçesinin önemli noktalarından biri olan Toros Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hareket eden İZBETON ekipleri, caddenin baştan aşağı yenilenmesi için düğmeye bastı. Ekipler ilk olarak, uzun yıllar boyunca hizmet veren ve zamanla yıpranarak eskiyen mevcut yol kaplamasını söktü.

Toros Meydanı’ndan başlayan gece mesaisi

Asfalt kazıma (freze) işleminin hızlıca tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki trafiği ve günlük yaşamı olumsuz etkilememek adına çalışmalarını gece saatlerine kaydırdı. Yoğun bir gece mesaisi harcayan ekipler, Toros Meydanı’ndan başlayarak cadde boyunca sıcak asfalt serimine geçti. Yürütülen projeyle birlikte caddede toplam 1200 metrekarelik bir alanda yenileme ve modernize işlemi gerçekleştirilmiş olacak.

Üç mahalleye birden ulaşım konforu

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu stratejik çalışma bittiğinde, Konak’ın nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerine nefes aldırılacak. Toros Caddesi’ndeki yenilemenin tamamlanmasıyla birlikte başta Ulubatlı, Mehmet Akif ve Saygı mahalleleri olmak üzere tüm bölgenin ulaşım altyapısı çok daha güvenli, akıcı ve konforlu bir hale bürünecek.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederken, caddedeki asfalt serim ve çizgi işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak yolun tam kapasiteyle hizmete açılması planlanıyor.