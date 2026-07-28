SON MÜHÜR7Cumhur Erkek-Anayasa Mahkemesi (AYM), borç ilişkisini ispatlamak gerekçesiyle karşı tarafın konuşmasını kurgusal ve planlı şekilde kaydedip delil olarak sunan bir olayda, yargı dünyasını yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Savcılığın 'delil toplama amacıyla hareket edildiği' gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararını Anayasa'ya aykırı bulan Yüksek Mahkeme, bir davada haklı çıkma amacının, izinsiz ses kaydı almayı tek başına meşru kılamayacağını vurguladı.

'Delil Sunma Saiki' Otomatik Aklama Sağlamaz

AYM kararına göre, yargı makamlarının dikkate alması gereken temel esaslar şunlar oldu:

Sınırsız Kalkan Olamaz: Sadece 'mahkemeye delil sunacağım' düşüncesi, başkasının sesini izinsiz ve planlı şekilde kaydetmenin otomatik bir hukuka uygunluk nedeni sayılmasına engeldir.

Adil Denge Şartı: Yargı makamları, delil toplama ihtiyacı ile bireyin kişisel verilerinin korunması hakkı arasında somut olayın özelliklerine göre adil bir denge kurmak zorundadır.

Etkili Soruşturma Zorunluluğu: Şikayet üzerine kurgu, montaj veya tuzak iddiaları detaylıca incelenmeden dosyanın kapatılması, Anayasa'nın kişisel verileri koruma güvencesine aykırılık oluşturur.

Gizli Kayıt Hangi Durumlarda "Delil" Sayılabilir?

AYM ve Yargıtay’ın içtihat birliği sağladığı kritik ayrım, gizli kaydın geçerlilik sınırlarını belirliyor. Gizli Kayıt Hangi Durumlarda "Delil" Sayılabilir?

AYM ve Yargıtay’ın içtihat birliği sağladığı kritik ayrım, gizli kaydın geçerlilik sınırlarını belirliyor:

Önceden planlanmış / kurgulanmış görüşmeler: Ani gelişen bir olay-suç anında alınmış olması.

Karşı tarafı konuşturmaya, itirafa yönlendirmeye dönük tuzak kayıtlar: Kendisine karşı haksız bir saldırı-suç işleniyor olması.

Geçmişte yaşanmış bir olayı ispatlamak için sonradan yapılan kayıtlar: Kolluğa-Savcılığa başvurma imkânının o an bulunmaması.

Başka delil elde etme imkânı varken kolaya kaçılması: O anki kaydın başka hiçbir yolla elde edilemeyecek tek delil olması.