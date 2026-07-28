SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara 'borsa eğitimi' ve 'yüksek kazanç' vaadinde bulunularak yapılan yönlendirmeler yargıya taşındı. Şikâyetçi avukatı İbrahim Kambur’un savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, müvekkili D. T.’nin yatırım danışmanlığı yetkisi bulunmayan kişilerce yanlış bilgilendirildiği ve sistematik bir şekilde yaklaşık 2,5 milyon lir maddi zarara uğratıldığı belirtti.

Avukat İbrahim Kambur

'Eğitim Danışmanlığı' Adı Altında İletişim Kuruldu

Şikâyetçi avukatı İbrahim Kambur’un savcılığa verdiği dilekçede yer alan iddialara göre, şikâyetçi Demet Terzioğlu’nun Instagram üzerinde faaliyet gösteren 'finansadasi' kullanıcı adlı hesap ile iletişime geçmesiyle başladı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle Telegram uygulaması üzerinden kurulan özel bir gruba dahil edilen iş kadını D.T., borsa ve yatırım eğitimi verileceği, bu sayede kısa sürede yüksek kazanç elde edileceği vaat edildi. Eğitimin bir parçası olarak, 'eğitim danışmanlığı' adı altında şüpheli E. A.’nın banka hesabına 2 bin lira katılım ücreti yatırılması istendi ve T.nin bu ödemeyi yaparak gruba katıldı.

'Tahtacıyla Görüşüldü' Mesajlarıyla Yanıltıcı Bilgiler Verildi

Avkat Kambur'un verdiği dilekçede, Telegram grubu içerisinde şüpheli G. A.’nın aktif rol oynadığı ve katılımcılara belirli hisse senetlerini aldırmak üzere yönlendirmelerde bulunduğu kaydedildi. Şüpheli G. A.’nın, TDGYO adındaki hisse senedinin değer kazanacağını öne sürerek müvekkile alım yaptırdığı ifade edildi.

Paniğe Kapılmasını Önlemek Amacıyla Hileli Söylemler

Hisse fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladığında ise şüphelilerin yatırımcıların paniğe kapılmasını önlemek amacıyla hileli söylemlerini sürdürdükleri aktarıldı. G. A.’nın grupta, 'Tahtatcısıyla görüştüm bugün, mal dökme yapmışlar', 'Kapanışa +2.50 çekecek demişlerdi', 'Portföy TDGYO altın almayanlar pişman olacaksınız sonra demedi demeyin' şeklinde mesajlar atarak yatırımcıları hissede kalmaya ve yeni alımlar yapmaya zorladığı vurgulandı.

Toplam Zarar 2,5 Milyon

Suç duyurusu dilekçesinde, hissenin düşüşünü sürdürmesine rağmen şüphelilerin 'Mal al şu an tekrar yukarı götüreceğiz', 'Merak etme daha iyi oldu, ekleme yapabildik' gibi ifadelerle hileli davranışlarına devam ettikleri belirtildi. Şüphelilerin ses kayıtları göndererek piyasada 'tahtacı' olarak bilinen kişileri tanıdıklarını iddia ettikleri ve mağdura güven duygusu aşılamaya çalıştıkları aktarıldı. Şikâyetçi avukatı İbrahim Kambur’un savcılığa sunduğu belgelere göre, yapılan bu hileli ve yanıltıcı yönlendirmeler sonucunda müvekkii D. T.nin yaklaşık 2,5 milyon maddi zarara uğradığı, şüphelilerin hiçbir resmi yatırım danışmanlığı yetkisi bulunmaksızın bu faaliyetleri yürüttükleri ve haksız kazanç sağladıklarını dilekçede belirtti.

MASAK İncelemesi Talebi

Avukat İbrahim Kambur, şüpheliler E. A., G. A. ve 'finansadasi' sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında hukuki değerlendirmede, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 158/1-f maddesi uyarınca 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık', 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi uyarınca 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarının unsurlarının oluştuğu belirtildi. Şikâyetçi avukatı Kambur’un savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde, şüphelilerin ve yakınlarının banka hesap hareketlerinin incelenmesi, olağan dışı artışların tespiti amacıyla MASAK raporlarının alınması ve duruma ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) bildirimde bulunularak kamu davası açılması talep etti.