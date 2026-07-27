Son Mühür- CHP'de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen mutlak butlan kararı ve Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurmasının ardından İzmir’den de istifalar gelmeye başladı. 48 yıldır parti saflarında yer alan CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, görevinden ve partisinden istifa ederek yoluna Yeni Parti'de devam edeceğini açıkladı.

CHP’de kurultayın iptaliyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ve Özgür Özel’in yeni parti hamlesi, ilçe örgütlerinde istifa dalgasını da başlattı.

İzmir'de de beklenen istifa ve Yeni Parti'ye geçiş açıklamaları gelmeye başladı. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, partideki 48 yıllık üyeliğini ve ilçe başkanlığı görevini sonlandırdığını duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada kararını kamuoyuna duyuran Demir, Pazartesi günü saat 19:00’da CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapacağını belirtti.

Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın 48 yılını, büyük bir inanç ve onurla Cumhuriyet Halk Partisi saflarında geçirdim.

Gençlik yıllarımdan itibaren; demokrasiye, Cumhuriyet’e, sosyal adalete ve halkın iradesine olan inancımla mücadele ettim. Nice seçimler, nice meydanlar, nice zorluklar yaşadım. Yağmurda, ayazda, sıcakta partimin bayrağını gururla taşıdım. Hiçbir zaman makam ya da mevki peşinde olmadım. Benim için en büyük makam, inandığım değerlere sadık kalabilmekti.

Bugün ise hayatımın en zor kararlarından birini almış bulunuyorum.

Kolay olmadı… Çünkü geride bıraktığım sadece bir siyasi parti değil; gençliğim, emeklerim, dostluklarım ve ömrümün önemli bir bölümüdür. Birlikte mücadele ettiğim tüm yol arkadaşlarıma, üzerimde emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini diliyorum.

Ancak değişen şartlar, geleceğe dair umutlarım ve ülkeme hizmet etme anlayışım doğrultusunda, siyasi mücadelemi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldım.

Pazartesi günü saat 19:00’da şerefle, onurla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanlık görevinden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı ilçe Başkanlığının önünde kamuoyuyla paylaşacağım.

Bundan sonra da dürüstlükten, ilkelerimden ve milletimize hizmet etme anlayışımdan taviz vermeden çalışmaya devam edeceğim. Farklı çatılar altında olsak da geçmişte birlikte yürüdüğüm herkese saygım ve sevgim daima baki kalacaktır.

Yeni yolculuğumun; Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel Liderliğinde YENİ PARTİ’mizde devam ederek ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyor, bana güvenen ve her zaman yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."