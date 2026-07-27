İzmir siyasetinde CHP'den Yeni Parti'ye yönelik geçiş SÜRECİ gündemdeki yerini korumaya devam ederken, kritik ilçelerden Bayraklı'da da hareketli saatler gündeme geldi. İddialar çerçevesinde CHP Bayraklı Belediye Meclis Grubu, parti değişikliği süreci üzerinde durmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıda, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın meclis üyelerine birlik mesajı ileterek, sürecin birlikte yürütülmesini istediği iddia edildi. İddialar çerçevesinde Önal'ın, "Hep beraber yola çıktık. Hep beraber hareket edelim ve Yeni Parti'ye geçelim." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

5 isim geçişe sıcak bakmıyor!

Kulis bilgileri çerçevesinde Bayraklı Belediye Meclisi'ndeki 23 CHP'li üyeden 18'i Yeni Parti'ye geçiş fikrine olumlu adım atarken, 5 meclis üyesinin ise farklı tutum sergilediği öne sürüldü. Bahse konu olan isimlerden 3'ünün CHP'de kalma yönünde kesin tavır koyduğu, 2 meclis üyesinin ise parti değiştirmeye mesafeli olduğu öne sürüldü.

Meclis dengelerinde değişme!

Bayraklı Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın 12 üyesi, ayrıca 2 bağımsız meclis üyesi yer almakta. İddialar çerçevesinde CHP'de kalacağı ifade edilen meclis üyelerinin bağımsız üyelerle birlikte yol yürümesi halinde, Yeni Parti'nin mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali gündemdeki yerini alacak. Böyle bir senaryoda belediye meclisinde karar alma süreçlerinin zorlaşabileceği ve siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceği üzerinde duruluyor.

İkna görüşmeleri sürüyor!

Bunun yanı sıra Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Yeni Parti'ye geçeceğini açıkladığı ifade edilen CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir'in, CHP'de kalmayı tercih eden meclis üyeleriyle görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Parti değişikliğine ilişkin nihai kararın önümüzdeki çarşamba gününe kadar kesinleşeceği düşünülürken, süreçte genel merkezin görüşünün de alınacağı belirtildi.