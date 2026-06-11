Son Mühür- New York Knicks, 29 sayı geriden gelerek San Antonio Spurs'ü 107-106 mağlup etti ve finaller tarihindeki en büyük geri dönüşe imza attı.

Seriyi 3-1 yapan Knicks, bir maç daha kazanması halinde 53 yıllık hasrete son vererek, NBA Şampiyonu olacak.

Trump'ın ayağı uğursuz gelmişti...



Final serisine ev sahibi avantajıyla başlayan Spurs'u deplasmanda her iki maçta da yenerek seriyi 2-0'a taşıyan Knicks, evinde oynadığı ve ABD Başkanı Trump'ın seyirciler arasında yer aldığı karşılaşmayı kaybederek serinin 2-1'e gelmesine neden olmuştu.

Knicks, bu kez Spurs karşısında hata yapmadı.

Brunson ve Anunoby öne çıktı...



Tarihi zafer gecesinde Knicks adına Jalen Brunson 36 sayı, 5 ribaund, 7 asist, 3 top çalma,

O.G. Anunoby 33 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 1 top çallma, 1 blok,

Karl Anthont Towns 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist,

Jose Alvarado 8 sayı, 2 ribaund, 3 asist,

Mikal Bridges 7 sayı, 2 ribaund, 2 asistle oynadı.

Spurs'a Wembenyama yetmedi...



Seriyi eşitleme fırsatını elinin tersiyle iten konuk Spurs'ta 44 dakika sahada kalan Victor Wembenyama 24 sayı, 13 ribaund, 1 asist ve 3 blokla oynadı.

Stephon Castle 13 sayı, 5 ribaund, 5 asist,

Devin Vassell 18 sayı, 5 ribaund, 4 asist,

Dylan Harper 21 sayı, 4 ribaund, 3 asist,

De'Aaron Fox 18 sayı, 5 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynamasına rağmen çabaları yenilgiyi önlemeye yetmedi.

NBA finallerinde 3-1 öne geçen Knicks'e yarım asrı aşan bir süre sonra şampiyonluk için bir galibiyete daha ihtyiaç var

Serinin beşinci maçı pazar günü Spurs'un ev sahipliğinde oynanacak.