İzmir'in düğün gelenekleri geçmişten günümüze uzanan zengin kültürel ögeleri içinde barındırıyor. Kız isteme merasiminden başlayarak dünyaevine giren çifte kadar uzanan bu süreç, adeta şenlik havasında geçiyor. Ege insanının samimiyetini ve misafirperverliğini yansıtan adetler, düğünleri sadece iki insanın birleşmesi olmaktan çıkarıp tüm mahallenin katıldığı toplumsal bir şölene dönüştürüyor.

Keşkek kokulu sofralar ve geleneksel gelin alma merasimi

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından büyük gün geldiğinde damat tarafı davul zurna eşliğinde gelin evinin yolunu tutuyor. Kız evinden çıkış anında kapı tutma, sandığa oturma ve damattan bahşiş isteme gibi eğlenceli adetler sergileniyor. Gelin baba evinden ayrılırken, haneye bolluk ve bereket getirmesi inancıyla başından aşağı pirinç, şeker, madeni para ve buğday serpiliyor.

Düğün gününün en lezzetli parçasını ise dev kazanlarda saatlerce dövülerek hazırlanan keşkek oluşturuyor. İmece usulüyle yapılan bu geleneksel yemek, tüm davetlilere Ege'nin enfes zeytinyağlı yemekleri eşliğinde ikram ediliyor. Tire gibi ilçelerde uygulanan çeyiz serme ve şemsiye düzme gibi özgün adetler de törenlere ayrı bir renk katıyor.

Coşkulu zeybek dansı ve kına gecesi eğlenceleri

Düğünden bir önceki gece düzenlenen kına gecesi, hem hüzünlü hem de son derece coşkulu anlara sahne oluyor. Gelinin arkadaşları ellerinde mumlarla yöresel türküler söyleyerek gelinin etrafında dönüyor ve kına yakma merasimini tamamlıyor. Kına yakılırken gelinin elini açmaması üzerine kayınvalidenin gelin avucuna altın bırakması geleneği titizlikle sürdürülüyor.

Eğlencenin zirveye ulaştığı düğün gecesinde ise damat ve arkadaşlarının sahnelediği zeybek oyunu büyük alkış topluyor. Ege'nin asil duruşunu ve kahramanlığını temsil eden bu dans, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Konuklar davul zurna ritimlerine eşlik ederek gece boyu dans ediyor ve yeni çiftin mutluluğunu yürekten paylaşıyor.