Son Mühür- Özgür Özel'in, CHP eski Genel Başkanları arasında saydığı Murat Karayalçın, parti içindeki bölünmede Özel'den yana tavır almasıyla dikkati çekmişti.

CHP'nin büyük bir tuzağın içine çekildiğini öne süren ve Kılıçdaroğlu'na hemen kurultayı toplama çağrısında bulunan Karayalçın'a tepki İzmir'de geldi.

38. Olağan Kurultayın İzmir delegeleri arasında yer alan Azimet Gürbüz, Karayalçın'ın CHP eski Genel Başkanı olarak lanse edilmesinin doğru olmadığını vurguladı.

CHP değil, SHP Genel Başkanıydı...



''Değerli arkadaşlar sürekli Murat Karayalçın için CHP eski genel başkanı ifadesi kullanılıyor'' hatırlatmasında bulunan Karayalçın,

''Murat Bey Sosyal Demokrat Halkçı Parti genel başkanlığı yaptı. Bu sosyal demokrat halkçi parti de, Necdet Calp'in kurucu genel başkan olduğu, sonra Aydın Güven Gürkan'ın genel başkan olduğu Halkçı Parti ile Erdal İnönü'nün genel başkan olduğu SODEP'in birleşmesiyle SHP adını aldı. SHP'nin de bir kurultayla Cumhuriyet Halk Partisine iltihak etti. O kurultayda da Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan oldu'' ifadesiyle Karayalçın hakkında yanlış algıya dikkat çekti.

5 Nisan kararlarıyla tükendi...

''Murat Karayalçın"ın 1994 yılında ünlü 5 Nisan Kararlarıyla hem kendi siyasi ömrünü tüketti hem de CHP bir türlü belini doğrultamadı'' diyen Azimet Gürbüz,

''Bugün bir "akil" Adam olarak sahne alsa amenna. Ama biz biliyoruz ki; yandaş olması alışkın olduğu siyasi geleneğinin bir gereği. Çünkü kendisi rahmetli Ali Topuz'un siyasi hayatımıza sunduğu bir bürokrattı. CHP içinde bu kesime "Karadeniz lobisi" denir.

Ekrem İmamoğlu varken...

İmamoğlu olduğu sürece zaten Murat Bey kimseyi destekleyemez. Bu Özgür Ozel'den yana tavrını dillendiriyorsa bilin ki imamın siyasi ikbali içindir.

CHP eski genel başkanı "unvanını" niye kullanıyor bilmiyorum'' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.