İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı. Soruşturma çerçevesinde ekipler, yapay zeka destekli "AVCI" programından elde edilen analizler ile saha çalışmalarından toplanmış olan verileri birlikte değerlendirerek inceleme gerçekleştirdi. Yürütülen analizler neticesinde, yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanıldığı üzerinde durulan 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılmış toplam 6 bin 314 banka hesabı belirlendi.

Eş zamanlı bloke!

Soruşturma çerçevesinde, söz konusu banka hesapları üzerinden para transferlerinin sürmesini engellemek için hesaplara eş zamanlı bloke işlemi gerçekleştirildi.

19 adrese operasyon!

Mali incelemelerin dışında saha operasyonları da düzenlendi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı üzerinde durulan ve "dış finans evi" olarak nitelendirilen 19 farklı adrese polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda elde edilen delillerin soruşturma dosyasına dahil edildiği, olayın tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.