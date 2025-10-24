Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da fırtına etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle teleferik ve bazı vapur hatlarında seferler durduruldu.

Teleferik hatları geçici olarak hizmet dışı

Metro İstanbul’un ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle iki teleferik hattında seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Açıklamada, TF1 Maçka–Taşkışla ile TF2 Eyüp–Piyer Loti teleferik hatlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Şirket, hava koşullarının normale dönmesinin ardından seferlerin yeniden başlatılacağını bildirdi.

Şehir Hatları’ndan sefer düzenlemesi

Olumsuz hava koşullarından deniz ulaşımı da etkilendi. Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini ve bazı hatlarda güzergâh değişikliklerine gidildiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Aşiyan–Üsküdar ve Aşiyan–Anadolu Hisarı–Küçüksu–Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek–Üsküdar ve Bebek–Küçüksu–Anadolu Hisarı–Bebek olarak gerçekleştirilecektir.”

Fırtına şehir trafiğini de olumsuz etkiledi

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.