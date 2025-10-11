Ekim ayının ortalarına gelirken İstanbul’da hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Özellikle son günlerde gece sıcaklıkları ciddi oranda azaldı ve vatandaşlar daha soğuk havalara hazırlıklı olmaya başladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de kar yağışının ne zaman başlayacağına ilişkin merak artıyor. Kentte kış aylarında kar hasreti çeken İstanbullular, bu sezon erken bir kar sürpriziyle karşılaşıp karşılaşmayacağını sorguluyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar ekim ayı boyunca kademeli olarak azalıyor ve bazı bölgelerde ise ani yağışlar bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul’da ekim ve kasım aylarında aralıklı sağanak yağışlar olabileceğini ama henüz ciddi bir kar yağışı için erken olduğunu belirtiyor. Hava koşullarındaki bu hızlı değişim, özellikle şehir dışındaki yüksek kesimlerde ve çevre illerde kar ihtimalinin artmasına sebep oldu. Örneğin, Bolu Dağı ve Abant gibi bölgelerde kar yağışı tahmini yapılıyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in ekim ayına ilişkin değerlendirmesine göre, Bolu Dağı ve Abant’ta ilerleyen akşamlarda ilk kar yağışlarının görülmesi olası. Ancak İstanbul için meteorolojik kaynaklardan henüz ekim ayında kar yağışı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Şu anki meteoroloji raporları, İstanbul’da önümüzdeki haftalarda kuvvetli sağanak yağışa işaret ediyor. Özellikle Anadolu yakasında ve şehir genelinde ani yağmurlara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısı geliyor.

Kar yağışı genellikle İstanbul’da aralık ve ocak aylarında etkili oluyor. Yine de uzun vadeli hava tahminlerini ve meteoroloji raporlarını düzenli olarak takip etmekte fayda var. İstanbul’un yüksek kesimlerinde yılın bu zamanında soğuk etkisini göstermeye başladı ancak yere düşecek ölçüde kar beklenmiyor. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde devam etmesi, şehirde ulaşımın ve günlük hayatın normal seyretmesini sağlıyor.

İstanbul’da ekim ve kasım aylarında henüz kar yağışı beklenmiyor. Bolu ve çevresi gibi daha yüksek kesimlerde ise kar ihtimali mevcut. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel açıklamalarını yakından takip ederek plan yapmak, olası sürpriz hava olaylarına karşı en sağlıklı yaklaşım olacak