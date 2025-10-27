Davacılar, Yağcılar Mahallesi’nin Ömerali Boğazı mevkiinde yer alan 0 ada, 628 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinin “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsünde olduğunu belirterek, söz konusu alanın yapılaşmaya açılmasına karşı dava açtı.

Mahkeme kararında, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının doğal yapıyı koruma hedefi taşımadığı, planların yalnızca şehir plancısı tarafından hazırlandığı, biyolog, çevre mühendisi, orman mühendisi gibi uzmanların sürece dahil edilmediği vurgulandı. Bu durumun koruma planı tekniklerine aykırı olduğu tespit edildi.

Bilirkişi raporuna göre, dava konusu alan, 1. derece doğal sit alanı ile ekolojik bütünlük arz ediyor. Ancak planlama sürecinde bu bütünlüğün gözetilmediği, derenin doğal yatağının dahi plan kararıyla değiştirilerek “kanal” haline getirildiği belirlendi. Mahkeme, bu durumun “doğal peyzajı bozduğu” ve “koruma değil, yapılaşma odaklı bir anlayışı” temsil ettiğini vurguladı.

“Doğa Lehine” bir yargı kararı

Mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 24 Ocak 2023 tarihli ve 5538955 sayılı parselasyon onayını, dayanağı olan planlarla birlikte iptal etti.

Kararda, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiş bölgede yapılan plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar ve koruma mevzuatına, kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de görüşleri doğrultusunda, mahkeme bilirkişi raporunu bilimsel veriler ve ekolojik koruma ilkeleri açısından yeterli buldu. Böylece, alandaki yapılaşma riski ortadan kalktı.

Urla’nın Yağcılar bölgesindeki karar, son yıllarda Ege kıyılarında hızla artan “koruma alanı içinde yapılaşma girişimlerine karşı emsal” niteliği taşıyor.

Ne olmuştu?

Urla’nın Yağcılar Mahallesi’ndeki Altınköy Sitesi girişinde, tarım ve orman alanı niteliğindeki bölgede Ege Yapı İnşaat’ın yeniden başlattığı ortaya çıkan projeye karşı tepkiler 2024 Ekim ayında başlamıştı. Zeytinliklerin kesilmesine rağmen yürütmeyi durdurma kararının alınmaması dikkat çekmişti. Altınköy Koyunu Koruma Derneği (AKKOY) ve çevreciler, “Ranta kurban etmeyin” çağrısıyla alanda eylem yapmıştı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da Altınköy Koyunu Koruma Derneği de (AKKOY) tarafından hazırlanan eyleme katılarak projeye tepki göstermişti.

Başkan Balkan verdiği demeçte şöyle konuşmuştu,

"Göründüğü üzere zeytin ağaçlarını da keserek hazırlık yapıyorlar. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/25000 ölçekli planın tarım alanı olarak planlanmasına istinaden, yeni planlamaların iptalini isteyeceğiz. Söz konusu alanda her ne kadar mülkiyet hakkı olsa da, bu zeytinliklerin içine 410 tane villa inşa edilmesi mümkün değil. Zaten mahkeme kararlarında, malum planlamaların ekolojik koruma amaçlı olmadığı, planlar yapılırken herhangi bir orman mühendisinin, çevre mühendisinin, sosyologun ya da su ürünleri mühendisinin görüşünün olmadığı görülmüş ve plan iptal edilmişti. 25 bin ölçekli plan iptal olduğu için biz de mevcut sürece yeniden dava açacağız. Biz Urla'da tarım arazilerinin imara açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Üst ölçekli tarım alanı olan bu bölgede, tekrardan koruma amaçlı plan yapılması gerekiyor".