Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının, kentin güneyinde bulunan banliyö bölgelerini hedef aldığı bildirildi.

Beyrut’un güneyine üç ayrı saldırı

Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri Beyrut’un güney banliyölerine yönelik en az üç hava saldırısı düzenledi. Patlamaların ardından bölgede yoğun duman yükseldiği ve hareketliliğin arttığı aktarıldı.

Saldırıların ardından bölgedeki güvenlik ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

Can kaybı ve hasar bilinmiyor

Saldırılarda can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde, bölgede meydana gelen maddi hasarın boyutuna dair net bilgiler de paylaşılmadı.

Yetkililerin, hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail’den “Hizbullah hedefi” açıklaması

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah’a ait askeri altyapıyı hedef aldığı öne sürüldü. Operasyonun, güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bölgedeki gerilim yükseliyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları son dönemde artış gösterirken, Beyrut’un hedef alınması gerilimi daha da yükseltti. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin bölgesel bir çatışma riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Gözler yeni gelişmelerde

Saldırının ardından Lübnan’dan gelecek resmi açıklamalar ve olası karşılık adımları merakla bekleniyor. Uluslararası kamuoyu ise bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe ediyor.