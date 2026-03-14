Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Döşemealtı Belediyesi’nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve resmi belgede sahtecilik bulunduğu iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında belediyeye ait ihale ve işlem dosyaları incelenirken yapılan tespitlerde kamunun 125 milyon lirayı aşan zarara uğradığı değerlendirildi.

Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Yürütülen soruşturma doğrultusunda eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in yanı sıra 2 eski belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye çalışanı ve 6 yüklenici firma personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında Turgay Genç’in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bazı şüpheliler yurt dışında

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka bir dosya nedeniyle cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 13’ü serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli hakkında ise mahkeme kararını verdi.

Hakimlik, eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Ali Altun’un tutuklanmasına hükmetti. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, belediye ihaleleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve dosya kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti.

