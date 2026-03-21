Son Mühür- İran'ın destek verdiği Hizbullah'ı gerekçe göstererek 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ı bombalayan İsrail, saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde 2 hava saldırısı düzenledi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail uçakları, sabaha karşı Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ganduriye beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Sur ilçesine bağlı Nakura beldesine yönelik yoğun topçu atışlarını yeniden başlattığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Deyr ez-Zahrani beldesine düzenlediği saldırıda 2'si kadın 21 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



İsrail'in Lübnan'a saldırıları...



İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.