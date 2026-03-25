Son Mühür- ABD Başkanı Trump'la birlikte Orta Doğu'yu cehenneme çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez içten vuruldu.

Suudi Arabistanlı ünlü bir gazeteci ve televizyon sunucusu Malik Al-Rougui,İsrail'i sarsan skandal ses kayıtlarıyla ilgili krizi mercek altına aldı.

''Netanyahu için kötü bir zamanda patlayan bir skandal'' vurgusunda bulunan Al-Rougui,

''Netanyahu’nun ofis müdürü, bu hafta kendisine ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarının sızdırılması üzerine soruşturmaya sevk edildi.

Ziv Agmon, Netanyahu ile birçok görevde bulunmuş bir isim. Başbakanlık Ofisi’nin vekil başkanı, resmi sözcüsü ve Netanyahu’nun danışmanlarıyla yaşadığı bir dizi anlaşmazlığın ardından yanında kalan son danışmanıydı'' hatırlatmasında bulundu.



Ses kayıtlarında neler var?



Ziv Agmon'un sızdırılan kayıtların öne çıkan içerikleri hakkında bilgi veren Malik Al-Rougui,

7 Ekim’den sonra şöyle dedi:

“Netanyahu bitti. Asıl soru şu: Bugünden sonra İsrail devleti ayakta kalacak mı? Netanyahu evine gitmeli, çökmüş bir devlet var.”

Çarpıcı bir başka sızıntıda:

“Mısırlıların ellerindeki kayıtları yayımlaması gerekir. Bu kayıtlar, Netanyahu’nun 7 Ekim’den önce büyük bir olay olacağına dair uyarı aldığını gösteriyor. Likud onun siyasi kariyerini bitirdi. Mısırlılar bu görüşmeleri yayımlarsa onun sonu gelir.”

Başka bir kayıtta:

“Netanyahu, öldürmek için yaşıyor.”



Ülkeye gelen Faslı turistler hakkında:

“Bu Faslılar nereden geldi? Afrika’dan gelen maymunlar.”

Knesset üyelerine saldırarak:

“Tori bir babun, Revivo geri kalmış bir Faslı, Eli Dalal değersiz biri. Bunları kim tanırdı ki? Kim seçti bunları? Hepsi maymun!”

Seçim başarısızlığından sonra Likud üyeleri hakkında:

“Resmî ilan verelim: Likud listesi için tecavüzcüler ve katiller aranıyor. Zaten bir hırsızımız var, bir soyguncumuz var, bir kaçıranımız var; geriye sadece tecavüzcü ve katil kaldı!”

WhatsApp yazışmalarında, Netanyahu’nun yüzünün kana bulanmış olduğu çıkartmalar kullanıyordu; bu da yürüttüğü savaşlara bir gönderme niteliğindeydi.



Netanyahu’nun eşi hakkında:

“Protestocuların Rolex saat taktığını söylüyorlar. Peki neden Netanyahu’nun eşinin Rolex’ten daha pahalı Dior çanta taşıdığını söylemiyorlar?”

Netanyahu’nun oğlu Yair hakkında:

“Yair, Dışişleri Bakanlığı’na gidip o dönemin bakanı Eli Cohen’i kendisine diplomatik pasaport vermeye zorladı; halbuki bunun hiçbir gerekçesi yoktu.”

Bir başka sızıntıda:

“Kadın Knesset üyeleri aptal; onun karşısında işe yarayan tek şeyin yalakalık olduğunu anlıyorlar.” bilgisini paylaştı.



Bu sızıntılar neden önemli?



''Bu sızıntılar neden önemli?'' sorusuna dikkat çeken Al-Rougui dört başlık altında ses kayıtları krizini değerlendirdi.

Buna göre;

Birincisi: Devam eden savaş sırasında ortaya çıkması nedeniyle zamanlaması kritik.

İkincisi: Bu kişi, Gazze savaşında Netanyahu’nun sözcüsü konumundaydı. Böyle birinin “Netanyahu öldürmek için yaşıyor” demesi, içeriden gelen en sert değerlendirmelerden biri.

Üçüncüsü: Bu sızıntılar, Netanyahu’nun kaçınmaya çalıştığı yargı süreçlerini daha da zorlaştıracak; üstelik artık bu sızıntılar nedeniyle de yargılanma riskiyle karşı karşıya.

Dördüncüsü: Bu skandal sonrası söz konusu isim fiilen Netanyahu yönetiminden ayrılmış durumda; bu da zaten danışmanları ve siyasi müttefikleriyle ilişkileri gerilen Netanyahu’nun iç politikadaki yalnızlığını daha da artıracaktır.