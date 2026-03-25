Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın savaşı kazandığına dair açıklamaları sahadaki gerçekle pek de örtüşmüyor görünüyor.

25'inci gününe giren savaşta Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri sonrası tarafların ateşkes için masaya oturma ihtimali güçleniyor.

İsrail medyasının ABD'nin İran'a yönelik 15 maddelik teklif hazırladığı haberlerinin ardından İran'dan karşı hamle geldi.

İran müzakere edeceği ismi seçiyor...



Uluslararası bağımsız analist Shanaka Aslem Perera,

''İran, Steve Witkoff ve Jared Kushner ile barış görüşmelerini reddetti ve CNN’in İranlı kaynakına göre Başkan Yardımcısı JD Vance ile müzakere etmeyi tercih ettiğini belirtti. İran’ın kamuoyuna “hiçbir müzakere içermediğini” söylediği bir savaşın 25. gününde Tahran, şimdi hangi Amerikalıyla konuşmayı reddedeceğini seçiyor'' hatırlatmasında bulundu.

İran'ın geri adım atmaya niyeti yok...



Son 48 saat içinde taraflar arasında altıncı iletişim kanalı kurulduğuna işret eden Perera,

''Bu, 48 saatteki altıncı iletişim kanalı. Dışişleri Bakanı Erakçi tüm temasları reddediyor. Ghalibaf bunu sahte haber olarak nitelendiriyor. Erakçi, İran’ın asla ateşkes talep etmediğini söylüyor. IRGC tam zaferi ilan ediyor.

İsimsiz bir kaynak CNN’e temasın gerçekleştiğini ve İran’ın “sürdürülebilir” teklifleri dinleyeceğini söylüyor. Ve şimdi ayrı bir sinyal, Tahran’ın tercih ettiği elçiyi belirtiyor.

Altı kanal. Altı mesaj. Altı kitle.

Bir rejim, aynı anda görüşmeleri reddediyor, görüşmeler yürütüyor ve “var olmayan” görüşmelerde tercih ettiği müzakere ortağını seçiyor.

Bir İsrail yetkilisi, arabulucu ülkelerin İslamabad’da Ghalibaf’ın Tahran’ı, Witkoff, Kushner ve muhtemelen Vance’in Washington’u temsil ettiği bir toplantı düzenlemeye çalıştığını doğruladı.

İran şimdi “muhtemelen”nin “zorunlu”ya dönüşmesi gerektiğini işaret ediyor. Eğer Vance masada değilse, Tahran masaya oturmayacak. Ya da daha doğrusu, Tahran masanın varlığını reddetmeye devam edecek, aynı anda kimin masaya oturması gerektiğini belirtecek'' değerlendirmesinde bulundu.



İran'ın talepleri neler?



Wall Street Journal, İran’ın savaşı bitirme taleplerini duyurdu.

Buna göre İran'ın taleleri,

''Körfez’deki tüm ABD askeri üslerinin kapatılması. Saldırıların devam etmeyeceğine dair demir gibi garantiler. İsrail’in Hizbullah’a yönelik saldırılarına derhal son verilmesi. Tüm yaptırımların tamamen kaldırılması ve bağlayıcı ekonomik garantiler. Devasa savaş tazminatları. İran’ın füze programına sıfır kısıtlama. Ve Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için İran’a ücret ödeyen gemiler'' oldu.

WSJ, bir ABD yetkilisi talepleri “gülünç ve gerçekdışı” olarak nitelendirdi bilgisini paylaştı.

