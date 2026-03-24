Benjamin Netanyahu ise İran'a yönelik saldırılara devam edeceğini belirterek, Donald Trump'ın çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma olasılığından bahsetmesine rağmen, gerilimin azalması umutlarını azalttı.

İran, 24 Mart 2026 sabahı Tel Aviv'e yönelik kapsamlı bir füze saldırısı düzenledi. Saldırıda kent merkezindeki konut binalarına ve araçlara ciddi hasar verilirken, en az altı kişi yaralandığı açıklandı. Yaklaşık 100 kilogram patlayıcı taşıyan bir mühimmatın doğrudan lüks bir mahalleye isabet ettiği bildirildi. AFP görüntülerinde, üç katlı bir apartmanın cephesinin tamamen yıkıldığı ve moloz parçalarının sokağa saçıldığı görülüyor.

İsrail kaynaklarına göre bu saldırı, devam eden savaş boyunca İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği en büyük çaplı füze saldırısı olarak değerlendiriliyor. Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, binanın bulunduğu bölgeye doğrudan isabet gerçekleştiğini doğrularken, acil müdahale ekiplerinin dört farklı noktada yaralılara ulaştığını aktardı.

Netanyahu'dan sert mesajlar

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve Washington'un bir anlaşma ihtimali gördüğünü kabul ettiğini açıkladı. Ancak Netanyahu, diplomatik sinyallere rağmen İran ve Lübnan'a yönelik askeri operasyonların durmayacağını net bir şekilde ifade etti. Trump'ın, İsrail Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusunun sahada elde ettiği başarıları diplomatik bir anlaşmaya dönüştürme fırsatı gördüğünü aktaran Netanyahu, buna karşın saldırıların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Lübnan'da çatışmalar yoğunlaşıyor

İsrail, gece boyunca Beyrut'un güney banliyölerine yoğun hava bombardımanı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre başkentin güneydoğusundaki Bşamun bölgesine düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Hizbullah'a bağlı olduğu değerlendirilen akaryakıt istasyonları da hedef alındı. Savaşın başlangıcından bu yana Lübnan'daki İsrail saldırıları sonucunda binden fazla kişi yaşamını yitirdi ve bir milyondan fazla insan yerinden edildi.

İran Devrim Muhafızları'ndan tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarını durdurmaması halinde kuzey İsrail ve Gazze çevresindeki askeri hedeflere ağır füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyeceğini duyurdu. Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim Haber Ajansı'na göre yapılan açıklamada, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri çoktan aştığı belirtildi.

Diplomatik arayışlar sürüyor

ABD tarafı, İran ile görüşmelerin "akışkan" bir seyirde ilerlediğini belirtirken, Tahran yönetimi müzakere iddialarını yalanladı. Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları beş günlüğüne ertelediğini ve dört hafta içinde anlaşma yapılabileceğini ifade etti. Öte yandan Lübnan, İran'ın Beyrut Büyükelçisi'ni "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden ayrılması için süre tanıdı. Bölgedeki gerilim tırmanırken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran, Mısır ve AB dışişleri yetkilileriyle temas kurarak arabuluculuk çabalarını sürdürüyor.